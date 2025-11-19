Als Legende geehrt: Cher bleibt trotz Bambi bodenständig

In München war die Bambi-Verleihung am 13. November ein Abend voller Glanz und Emotionen. Im Mittelpunkt stand Sängerin und Schauspielerin Cher (79), die mit einer Auszeichnung in der Kategorie "Legende" geehrt wurde. Trotz ihrer beeindruckenden Karriere zeigte sie sich im anschließenden Interview überraschend bescheiden. "Ich wache nicht mit dem Gedanken auf, eine Legende zu sein. Ich wache auf und denke: 'Wo ist mein Kaffee, und wo ist meine Yogamatte?'", gestand die 79-Jährige humorvoll im Bunte-Interview. Für sie bedeute dieses Wort vor allem Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, aus den eigenen Fehlern zu lernen und immer weiterzumachen. "Es geht darum, immer noch etwas zu sagen zu haben, wenn die Leute dachten, man hätte schon alles gesagt."

Die vielseitige Künstlerin, die als Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin in mehreren Branchen Maßstäbe setzte, blickt trotz Herausforderungen zufrieden auf ihr Leben zurück. "Ich mag es irgendwie, wo ich gelandet bin", erzählte sie und ergänzte, dass ihre teils mutigen Entscheidungen sie zu der Person gemacht hätten, die sie heute ist. Besonderen Halt findet Cher aber nicht allein in ihrer Karriere, sondern auch in ihrer Arbeit für den Tierschutz. Mit ihrer Organisation "Free The Wild" setzt sie sich intensiv für das Wohl von Tieren ein. "Es geht nicht um Beifall – es geht um Mitgefühl. Dadurch wird mein Herz größer", erklärte sie. Diese Arbeit, so betonte sie, gibt ihr das Gefühl von Sinnhaftigkeit.

Auch abseits der großen Bühne wird der Star von Fans und Wegbegleitern geschätzt. So bewundert man nicht nur ihren unverwechselbaren Stil und ihre musikalische Vielseitigkeit, sondern auch ihre frühe Bereitschaft, sich gesellschaftspolitischen Themen zu widmen. Cher, die längst eine Ikone des Showbusiness ist, zeigt mit ihrer Energie und ihrem Engagement, dass das Alter keine Barriere für kreatives Schaffen und Empathie darstellt. Ein umjubelter Auftritt wie jetzt bei der Bambi-Verleihung ist da nur ein weiterer Meilenstein in ihrem außergewöhnlichen Leben. Ein Meilenstein, von denen hoffentlich noch viele kommen werden.

Imago Cher bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München 2025

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Cher beim Bambi 2025

Getty Images Cher nach der Auszeichnung mit ihrem Bambi, 13. November 2025