Keine Doku: Cher dementiert Millionenvertrag mit Netflix

Fans von Cher (79) müssen sich von der Hoffnung auf eine exklusive Netflix-Serie verabschieden. Berichte aus Großbritannien hatten kürzlich behauptet, die Pop-Ikone habe einen millionenschweren Vertrag mit dem Streaminganbieter abgeschlossen. Geplant sei eine siebenteilige Serie mit dem Titel "Sharing Her Story", die 2026 starten sollte und die Höhe- und Tiefpunkte im Leben der Sängerin beleuchten würde. Doch laut TMZ ist an diesen Gerüchten nichts Wahres dran. Vertraute der Sängerin dementierten die Meldung nachdrücklich und bestätigten, dass weder ein Deal noch ein solches Projekt existiert.

Die Gerüchte hatten weltweit für Schlagzeilen gesorgt und Hoffnungen geschürt, dass Cher nach ihrer ersten Autobiografie einen weiteren Einblick in ihr bewegtes Leben geben könnte. Die ursprüngliche Quelle sprach von einer üppigen Gage von etwa 11,2 Millionen Euro, die Cher durch die Serie einbringen sollte. Besonders im Zusammenhang mit dem zweiten Teil ihrer Memoiren, der ebenfalls 2026 erwartet wird, hätte die Serie als ideale Ergänzung gedient. Doch offenbar gibt es keine Pläne, die Sängerin bei Netflix sehen zu können – zumindest nicht in absehbarer Zeit. Auch eine offizielle Stellungnahme von Chers Seite steht bislang aus.

Für Fans von Cher wäre eine solche Serie sicherlich eine spannende Ergänzung zur bisher bekannten Karriere der Künstlerin gewesen. In ihrer über sechs Jahrzehnte währenden Laufbahn hat die Sängerin immer wieder bewiesen, dass sie nicht nur durch stimmliche Leistungen besticht, sondern auch als Schauspielerin und Modeikone zeitlos begeistert. Von den Höhen mit Megahits wie "Believe" bis zu privaten Herausforderungen bleibt Cher auch jenseits einer Netflix-Produktion für viele eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Popkultur. Ob Pläne für ein ähnliches Projekt in ferner Zukunft doch noch aufkommen, bleibt abzuwarten.

Getty Images Cher, Oktober 2024

Getty Images Cher mit ihrem Ehemann Sonny Bono, auch bekannt als Sonny und Cher, im August 1966

Imago Cher bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München 2025

