Cher plant eine Netflix-Serie über ihr turbulentes Leben

Die legendäre Sängerin Cher (79) steht scheinbar kurz davor, mit Netflix ein Großprojekt anzugehen. In einer geplanten siebenteiligen Serie, die unter dem vorläufigen Titel "Sharing Her Story" firmiert, soll das wechselvolle Leben und die facettenreiche Karriere der 79-Jährigen beleuchtet werden. Laut Angaben der britischen Zeitung The Sun befinden sich die Gespräche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und könnten zu einem Vertrag mit einem Gesamtwert von rund 13 Millionen Pfund führen. Als Veröffentlichung ist das Jahr 2026 im Gespräch, zeitgleich mit dem Erscheinen des zweiten Teils ihrer Memoiren. Offiziell bestätigt wurden diese Details von Chers Seite bisher nicht.

Die Serie wird sich Gerüchten zufolge auf die Höhen und Tiefen in Chers Leben konzentrieren, darunter ihre Anfänge im Duo Sonny (†62) & Cher, ihre Ehejahre mit Sonny Bono und später Gregg Allman (†69) sowie ihre familiären Herausforderungen. Ihr Sohn Elijah Blue aus der Ehe mit Allman kämpfte in der Vergangenheit mit Suchtproblemen und erlitt kürzlich einen ernsthaften Rückfall. Cher sprach in ihrer bisherigen Autobiografie auch offen über problematische Phasen ihrer Ehe mit Sonny Bono und ihre damaligen Ängste. Neben beruflichen und familiären Erlebnissen scheint das Projekt auch persönliche Einblicke in ihre aktuellen Beziehungen zu geben.

Privat sorgt Cher derzeit ebenfalls für Schlagzeilen, indem sie ihre Beziehung zu Alexander Edwards (39), einem 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten, offen lebt. In einem Gespräch mit Gayle King (70) bei CBS Mornings nahm Cher die Kritiker ihrer Altersunterschieds-Liebe gelassen: "Wir lachen ständig. Ich liebe ihn einfach", sagte sie und fügte hinzu, dass Außenstehende kein Mitspracherecht in ihrem Leben hätten. Ihre lebensfrohe Haltung zeigt sich nicht nur in ihrer Partnerschaft, sondern auch bei anderen Projekten wie dem kürzlich lancierten Gelato "Cherlato" und ihrer geplanten Rückkehr auf die Live-Bühne bei Saturday Night Live im Dezember.

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Gregg Allman und Cher 1970

ActionPress/ SIPA USA/Sipa USA Cher, Alexander Edwards und sein Sohn Slash, Oktober 2024