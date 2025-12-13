Cher dementiert die Gerüchte um eine Hochzeit mit Alexander

Cher (79) macht kurzen Prozess mit den jüngsten Spekulationen. In den vergangenen Tagen hatte ein Insider behauptet, dass die Sängerin große Pläne für ihren 80. Geburtstag hat und ihren Partner Alexander Edwards (39) heiraten möchte. Wie ihr Sprecher jetzt gegenüber Gossip List betont, entspricht das allerdings nicht der Wahrheit: "Es gibt absolut keine Hochzeitspläne in ihrer Zukunft." Statt Ringtausch richtet Cher ihren Blick auf die Bühne: Im Dezember veröffentlicht sie eine neue Weihnachtssingle, außerdem steht ein Auftritt bei Saturday Night Live am 20. Dezember an.

Doch auch wenn die Musikikone und der Rapper keine Pläne haben, den Bund der Ehe zu schließen, machte Cher kürzlich deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Partner ist. "Man wird älter, aber der Geist bleibt jung. Ich liebe ihn einfach. Er ist wunderschön und sehr talentiert", schwärmte sie zu Gast bei "CBS Mornings". Auch die Kritik am 40-jährigen Altersunterschied zwischen ihr und Alexander ließ sie unbeeindruckt. "Sie leben nicht mein Leben. Niemand weiß, was zwischen uns abläuft. Wir haben einfach Spaß", erklärte sie selbstbewusst.

Die "Believe"-Interpretin und Alexander sind seit rund drei Jahren ein Paar und zeigen sich regelmäßig bei glamourösen Anlässen. Die beiden teilen eine Vorliebe für Mode und gesellschaftliche Events und leben gemeinsam in Chers beeindruckendem Anwesen in Malibu. Die Musikerin, die bereits zweimal verheiratet war, hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie sich in einer Beziehung nicht vom Urteil anderer leiten lässt. Ihre erste Ehe mit Sonny Bono (†62), die von 1964 bis 1975 dauerte, war von schwierigen Zeiten geprägt, wie sie in ihrer Autobiografie offenbarte. Dennoch scheint sie mit Alexander ein neues Kapitel ihres Lebens zu genießen, frei von gesellschaftlichen Konventionen.

IMAGO / Avalon.red Cher und Alexander Edwards, Juni 2024

IMAGO / ZUMA Press Wire Alexander Edwards und Cher, Februar 2025

IMAGO / Avalon.red Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024