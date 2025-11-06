Popstar Cher (79) gibt ehrlich zu: Sie hasst das Älterwerden

Bei einem Interview mit Gayle King (70) in der Sendung CBS Mornings sprach Cher (79) nun offen über ihre Gedanken zum Älterwerden. "Ich hasse es!", sagte die Sängerin. Die Gastgeberin, selbst 70 Jahre alt, hatte angemerkt, dass das Alter mit Weisheit und Erfahrung einhergehe. Cher widersprach jedoch klar und fügte mit einem Lachen hinzu: "Ich bin nicht weiser." Doch nicht nur dieses Thema fand Platz in der Diskussion, auch ihre Beziehung zu Alexander Edwards (39), der mit 39 Jahren deutlich jünger ist, wurde thematisiert.

Cher erklärte, der Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Partner spiele keine Rolle. „Er sagt einfach: Weißt du, du wirst älter, aber dein Geist wird jünger“, sagte sie über Alexander. Sie schätzt besonders den Humor in ihrer Beziehung: "Wir lachen die ganze Zeit." Zudem bezeichnete sie Alexander als einen äußerst talentierten Menschen und betonte, dass sie mit Kommentaren von Außenstehenden gelassen umgehe. "Was auch immer", entgegnete sie auf kritische Stimmen zu ihrer Beziehung. Für sie sei es am wichtigsten, dass sie und Alexander eine unbeschwerte und glückliche Zeit miteinander verbringen.

Zum Ende des Gesprächs erinnerte Gayle an ein berühmtes Zitat der Sängerin aus einem Interview aus dem Jahr 1991. Damals, mit 45 Jahren, hatte Cher gemeint, sie wolle auch mit 75 noch genau die Dinge tun können, die sie damals machte. Gayle lobte sie dafür, dieses Ziel erreicht zu haben. Cher, die neben ihrer Musik- und Schauspielkarriere stets für ihren ikonischen Stil und ihre Energie bekannt war, hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch fast drei Jahrzehnte später ihrem Lebensmotto treu geblieben ist.

Getty Images Cher, Mai 2024

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Getty Images Cher mit ihrem Freund Alexander Edwards und seinem Sohn Slash, Oktober 2024