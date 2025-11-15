Cher-Double spricht über Thomas Gottschalks wirren Auftritt

Es war der Überraschungsmoment des Abends in München: Während der Bambi-Verleihung schwebte plötzlich eine vermeintliche Cher (79) auf einer glitzernden Discokugel durch den Saal – und brachte Thomas Gottschalk (75) komplett aus dem Konzept. Was als spektakuläre Hommage gedacht war, wurde für den Show-Moderator zur Nervenprobe. Kurz darauf stand er mit der echten Cher auf der Bühne, um ihr den Preis in der Kategorie "Legende" zu überreichen und verhedderte sich sichtlich in seiner Ansprache. Musical-Star Sophie Berner, die als perfektes Cher-Double die Halle in Staunen versetzt hatte, sagte jetzt zu Bild: "Es tut mir total leid für Thomas – und noch mehr für Cher. Es war ja IHR Moment." Sogar Buh-Rufe gab es, als Thomas sagte: "Du bist die einzige Frau, die ich je ernst genommen habe."

Wie es dazu kam, erklärten die Beteiligten im Nachgang. Thomas war offenbar nicht über die Performance von Sophie eingeweiht. Er schilderte gegenüber Bild: "Ich war vor dem Auftritt hinter der Bühne, und da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, und wir redeten. Sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt Cher mit dunklen Haaren unter der Saaldecke auf der Discokugel. Ich hatte einen Blackout. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin und was ich hier machen soll." Sophie, die den 1987er-Hingucker-Look der Ikone trug, berichtete, im Saal hätten viele geglaubt, die echte Cher schwebe über ihnen: "Es wurde ja auch nirgendwo gesagt, dass erst einmal eine Performance kommt, bevor Cher die Bühne betritt. Ich dachte schon, dass ich veräppelt werde", so Sophie zu Bild.

Die gebürtige Münchnerin steht seit 2006 auf der Musical-Bühne, unter anderem in "Cabaret" und "Moulin Rouge". Sie zeigte sich jedoch besorgt über Thomas: "Seine verwirrten Momente haben mich sehr überrascht. Ich kann verstehen, dass ihn die Situation durcheinandergebracht hat." Zudem betonte sie, wie sehr es für Cher spreche, dass alle glauben, sie könne noch immer wie früher auf einer Discokugel reiten. Sophie verriet, sie habe sich nach der Show noch ein paar Minuten mit Cher unterhalten können. Die Sängerin, die Thomas aus früheren Malibu-Zeiten kennt, zeigte sich laut der Darstellerin gelassen und aufmunternd. "Sie meinte zu mir: Sei stark, zeige mich als starke Frau. Ein riesiges Vorbild. Ein großer Moment für mich", so Sophie zu Bild.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", November 2023

Anzeige Anzeige

Imago Sophie Berner bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Imago Cher bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München 2025