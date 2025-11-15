Bambi als "Legende": Riccardo Simonetti schwärmt von Cher

Bei der 77. Bambi-Verleihung in München wurde Cher (79) mit dem prestigeträchtigen Award in der Kategorie "Legende" geehrt. Die Auszeichnung würdigt ihre beispiellose Karriere, die Generationen inspiriert hat – unter anderem auch Riccardo Simonetti (32). Im Promiflash-Interview bei der Preisverleihung schwärmte er: "Cher ist eine Person, zu der man aufschauen kann. Ich habe sie schon persönlich getroffen und finde, sie ist so beeindruckend, weil sie sich alles hart erarbeitet hat. [...] Ihr wurde nie was geschenkt." Besonders von ihrem Arbeitsethos und ihrem Sinn für Mode sei der Moderator beeindruckt.

Doch Riccardo teilte nicht nur seine Begeisterung für die "Believe"-Interpretin, sondern sprach im Rahmen der Veranstaltung auch darüber, anderen Menschen etwas mit auf den Weg geben zu wollen. Die Bambi-Verleihung stand in diesem Jahr unter anderem im Zeichen von Spendenaktionen für Kinder. Laut dem Influencer können Erwachsene häufig etwas von ihren kleinen Mitbürgern lernen. "Kinder wollen erst mal niemandem etwas Böses. Wir sollten uns öfter einen Vertrauensvorschuss geben und nicht immer das Schlimmste in anderen vermuten", betonte er gegenüber Promiflash.

Für Riccardo, der sich oft für soziale Themen starkmacht, spielen zwischenmenschliche Werte eine große Rolle. Der 32-Jährige erlebt immer wieder, dass ihn Menschen für sein Aussehen oder seine Sexualität verurteilen. Im Frühjahr war er in einer Folge der "Sesamstraße" zu sehen, woraufhin ihn eine Welle homophober Hasskommentare traf. In einem ehrlichen Instagram-Post machte er danach seine Enttäuschung deutlich: "Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Deutschland erst mal abwartet, bis die Folge erscheint, bevor sie einen Skandal draus machen."

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Cher beim Bambi 2025

Getty Images Cher mit ihrem Bambi als Ikone der Kunst und Menschlichkeit bei der Verleihung in München, 13. November 2025

Getty Images Riccardo Simonetti bei Tribute To Bambi, 2024

