Bradley Cooper beeindruckt mit Gala-Rede auf Französisch

Bradley Cooper (50) glänzte kürzlich bei der L’Alliance-Gala im Plaza Hotel in New York City nicht nur mit seinem strahlenden Lächeln, sondern auch mit beeindruckenden Sprachkenntnissen. An seiner Seite war der französische Sternekoch und langjährige Freund Daniel Boulud, mit dem ihn eine 15-jährige Freundschaft verbindet. Inmitten eines Abends voller Eleganz hielt Bradley eine Rede auf fließendem Französisch, mit der er den Trophée de L’Alliance Award an den Hotelier und Kunstsammler Paddy McKillen verlieh. Daniel verriet dem Magazin Hello! stolz: "Ich liebe ihn. Er ist so cool." Ein Eindruck, der an diesem Abend zweifellos von den Zuschauern bestätigt wurde.

Die Verbindung zwischen Bradley und Daniel, die vor Jahren bei einer gemeinsamen Veranstaltung begann, ist durch viele Erlebnisse gewachsen. Daniel erinnerte sich während des Galaabends an eine spritzige Nacht in Monte Carlo, wo die beiden zusammen auf einer Yacht beim F1-Grand-Prix feierten. Bradley sei dabei kein exzessiver Partygänger, sondern eher "chill", wie er beschrieb. Während der Gala beeindruckte der Schauspieler mit seinen Sprachfähigkeiten und seinem Charme, indem er souverän auf Französisch sprach. Seine Gäste waren sichtlich angetan von dieser Performance. Bradleys Liebe zur Sprache begann schon in jungen Jahren, inspiriert durch Filme und seinen Aufenthalt während eines Austauschprogramms in Frankreich, wo er die Kultur und Sprache intensiv erlernte.

Privat verbringt Bradley auch gerne Zeit mit besonderen Menschen – und das nicht nur bei glamourösen Events. Kürzlich wurde er mit dem Model Gigi Hadid (30) bei einem Football-Spiel in Philadelphia gesichtet, wo die beiden in legeren Outfits eine entspannte Date-Night genossen. Gigi zeigte sich dabei ausgelassen und teilte den Moment stolz auf Instagram. Ob auf dem roten Teppich, bei sportlichen Events oder bei intimen Freundschaftsmomenten mit Wegbegleitern wie Daniel – Bradley scheint die Bühne des Lebens sowohl beruflich als auch privat vollkommen auszukosten und dabei mühelos zu glänzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper bei der Breakthrough Prize Gala im Academy Museum of Motion Pictures

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid