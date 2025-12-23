Gigi Hadid unterstützt Bradley heimlich bei Filmpremiere

Leises Support-Date in Manhattan: Gigi Hadid (30) stand am Sonntagabend an der Seite von Bradley Cooper (50), als der Schauspieler und Regisseur im AMC Lincoln Theater in New York eine besondere Vorführung samt Q&A zu seinem neuen Film "Is This Thing On?" absolvierte. Der "Hangover"-Star trug an dem Abend einen lässigen Look aus blauem Pullover mit schwarzem Kragen, hellen Jeans und braunen Boots dazu. Das Supermodel trug einen knielangen braunen Mantel, schwarze Jeans, schwarze spitze Stiefel und eine farblich passende große Ledertasche über der Schulter.

Der Abend drehte sich um "Is This Thing On?", in dem auch Will Arnett (55), Laura Dern (58) und Andra Day (40) mitwirken. Der Film startet am ersten Weihnachtstag in den Kinos. Nach der Vorführung nahm sich der Filmemacher Zeit für die wartenden Fans, schrieb Autogramme und posierte für Fotos, während Gigi den Trubel mied und den Rückweg im gemeinsamen Auto koordinierte. Erst später wurden die beiden zusammen beim Eintreffen an seiner Adresse gesichtet.

Mit gemeinsamen Auftritten hält sich das Paar eigentlich eher zurück. Seit Oktober 2023 gehen die US-amerikanischen Berühmtheiten nun schon gemeinsam durchs Leben – doch ihr erstes Interview zu zweit hatten sie erst vor wenigen Wochen gegeben. Die Turteltauben wurden in New York auf offener Straße von Influencer David Carmi angesprochen und im Rahmen seiner Videoserie "Confidence Heist" gefragt, was sie selbstbewusst mache. Während Gigi erklärte, "Freude zu finden", mache sie selbstbewusst, antwortete Bradley: "Am Leben sein!"

Anzeige Anzeige

action press / Nassou.fr / BACKGRID Bradley Cooper und Gigi Hadid im Juni 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper, Filmstar