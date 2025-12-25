Das sagt Gigi Hadids Mama zu Bradleys Verlobungsvorhaben

Bradley Cooper (50) soll Gigi Hadid (30) bald einen Antrag machen – und den entscheidenden Segen hat er sich offenbar schon gesichert. Laut Daily Mail suchte der Schauspieler das Gespräch mit Gigis Mutter Yolanda Hadid (61) in New York, um seine Absichten deutlich zu machen. Eine Quelle sagte dem Blatt, er wolle mit Gigi eine stabile Familie aufbauen und plane den nächsten Schritt offiziell. Gigi weiß demnach von den Plänen und hat auch mit ihrem Vater Mohamed Hadid (77) über mögliche Hochzeitspläne gesprochen. Auch Bradleys Mutter Gloria sei eingeweiht. Die beiden wurden 2023 ein Paar und machten ihre Beziehung in diesem Jahr auf Instagram öffentlich.

Der Insider beschreibt Yolandas Reaktion gegenüber der Daily Mail als eindeutig zustimmend: Sie stehe hinter der Beziehung. Entscheidender sei aber, dass Gigi selbst bereits mit ihrem Vater über eine Hochzeit gesprochen habe – das mache die Sache "viel offizieller", heißt es weiter. Konkrete Details zum Zeitpunkt des Antrags bleiben offen, die Richtung ist jedoch klar: ein gemeinsames Leben in New York mit Blick auf eine mögliche Familienplanung.

Privat bringen beide bereits Patchwork-Erfahrung mit: Bradley teilt die Erziehung seiner Tochter Lea de Seine (8) mit Irina Shayk (39), mit der er freundschaftlich verbunden ist. Gigi organisiert den Alltag mit Tochter Khai gemeinsam mit Zayn Malik (32) und betonte im Gespräch mit Vogue, dass beide ihre Pläne früh abstimmen und sich gegenseitig unterstützen. Auf Instagram zeigte sich Gigi zuletzt zum 30. Geburtstag dankbar für "alle Höhen und Tiefen" – und dafür, Partnerin und Mutter sein zu dürfen. Demnächst könnte vielleicht noch "Verlobte" hinzukommen.

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025

Getty Images Yolanda Hadid und Gigi Hadid

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024