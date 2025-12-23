Verlobung: Bradley Cooper holt sich bei Gigis Mama den Segen

Bradley Cooper (50) macht ernst mit Gigi Hadid (30) – und zwar mit Familiensegen! Der Schauspieler hat laut Daily Mail bei Yolanda Hadid persönlich um die Hand ihrer Tochter angehalten und damit klar signalisiert, wie ernst es ihm ist. Auch seine Mutter Gloria Campano soll er in seine Pläne eingeweiht haben. Der Antrag ist demnach in Vorbereitung, das Ziel steht: 2026 in New York "Ja" sagen. Kennengelernt hatte sich das Paar im Oktober 2023 bei einer Kinderparty in New York, seit April dieses Jahres zeigen sie ihre Liebe auch auf Instagram. Gigi hat ihrerseits den nächsten Schritt mit ihrer Familie besprochen und mit Yolanda sowie Papa Mohamed Hadid (77) über eine Hochzeit gesprochen.

Insider berichten gegenüber Daily Mail, dass für beide ein gemeinsames Familienleben im Mittelpunkt steht – besonders mit Blick auf ihre Kinder. Bradley bringt Tochter Lea De Seine aus der früheren Beziehung mit Irina Shayk (39) mit, Gigi ihre Tochter Khai aus der Beziehung mit Zayn Malik (32). "Er will in New York eine stabile Familie aufbauen", so die Quelle gegenüber der Daily Mail. Zuletzt wurden Gigi und Bradley händchenhaltend nach einem Theaterabend am Broadway gesichtet, wo sie Samuel Becketts "Warten auf Godot" gesehen haben. Der Austausch zwischen den Familien sei harmonisch verlaufen, heißt es weiter, Yolanda unterstütze die Pläne ihrer Tochter voll und ganz.

Abseits der großen Pläne wirkt der Alltag erstaunlich normal. Gigi schwärmte im Gespräch mit Vogue, Bradley habe sie "wieder fürs Theater begeistert" und gebe ihr das Gefühl einer "normalen Dating-Erfahrung". Die Influencerin betonte zudem, wie dankbar sie für ihre Rollen als Mutter, Partnerin und Schwester sei. Bradley gilt als eng verbunden mit seiner Mutter Gloria, die ihn oft diskret begleitet und der er wichtige Entscheidungen anvertraut. Gigi pflegt ein enges Verhältnis zu ihrer Familie, zu der neben Yolanda auch Vater Mohamed gehört. Beide stammen aus Haushalten, in denen Loyalität und Zusammenhalt viel zählen – Werte, die sie nun in ihre eigene Patchwork-Familie tragen wollen.

Getty Images Bradley Cooper, 2024

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

ActionPress Lea de Seine Shayk Cooper und Bradley Cooper beim Super Bowl 2025