Gigi Hadid und Bradley Cooper genießen Date-Night im Stadion

Eine Stadion-Loge voller Prominenz und Stars, aber alle Blicke richteten sich auf Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50), die gemeinsam das Football-Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Detroit Lions im Lincoln Financial Field verfolgten. Am vergangenen Sonntagabend zeigte das Paar vollen Teamgeist und trug stolz die grüne Farbe der Heimmannschaft. Gigi beeindruckte mit ihrem Look aus einer übergroßen Lederjacke und einem grünen Pullover, während Bradley es mit einem grauen Hoodie und passender Baseballkappe ganz locker angehen ließ. Auf Gigis Instagram-Story konnte man ihren mitreißenden Enthusiasmus verfolgen – mit einem Bild des Spielfelds und der kurzen, aber prägnanten Botschaft "Go Birds".

Das Spiel, das mit einem 16:9-Sieg für die Eagles endete, war nicht das erste Date der beiden im Stadion. Schon im Januar hatten sie bei einem Playoff-Match des Teams Seite an Seite mitgefiebert. Während der Spielübertragung auf NBC wurden sie auch von den Kameras eingefangen, was die Sportkommentatoren zum Hinweis führte, dass Bradley bekennender Eagles-Fan ist und die Mannschaft sogar beim Super Bowl unterstützt hatte. Neben Gigi und Bradley waren weitere Stars wie Sängerin Pink (46), Sportler Mike Trout und Comedian Pete Davidson (32) live vor Ort, um die atmosphärische Stimmung des Sonntagabendspiels zu genießen.

Seit das Model und der Schauspieler im Oktober 2023 erstmals zusammen gesichtet wurden, wird ihre Beziehung von Fans und Medien aufmerksam beobachtet. Beide bringen jeweils eine Tochter aus früheren Beziehungen mit, die sich Berichten zufolge gut verstehen. Gigi, Mutter der fünfjährigen Khai, und Bradley, Vater der achtjährigen Lea, haben für ihre jeweilige Familie und Karriere ein bemerkenswertes Gleichgewicht gefunden. Während Gigi kürzlich ihre Kreativität in einem Disney-Projekt einbrachte, feierte Bradley den Erfolg seines neuesten Films auf dem New York Film Festival. Gemeinsame Interessen und harmonische Familienzusammenführung scheinen das Fundament für ihre Beziehung zu bilden, die ohne Eile und mit viel Selbstverständlichkeit wächst.

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

action press / Nassou.fr / BACKGRID Bradley Cooper und Gigi Hadid im Juni 2025

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025