Ist Chris Martin der neue Mann an Sophie Turners Seite?

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min

Knistert da etwas zwischen Sophie Turner (29) und Chris Martin (48)? Laut mehreren Berichten sollen sich die Game of Thrones-Darstellerin und der Coldplay-Frontmann derzeit heimlich daten. Nach dem Ende ihrer früheren Beziehungen habe es in London ein diskretes Treffen gegeben, heißt es laut Mirror. Beide wurden in diesem Sommer öfter in der britischen Hauptstadt gesehen, er wegen Bandterminen, sie wegen privater Aufenthalte – und genau dort soll es gefunkt haben.

Bestätigt ist bislang nichts. Der Zeitpunkt für eine neue Liaison passt jedoch: Chris trennte sich im Juni von seiner Verlobten Dakota Johnson (36). Auch Sophie beendete ihre On-off-Beziehung mit Peregrine Pearson wohl im Sommer. Sie wurde zudem auf der Promi-Dating-Plattform Raya gesichtet. Was dagegen spricht, ist, dass Sophie und Peregrine im September gemeinsam bei einer Buchvorstellung auftauchten.

Das Liebes-Aus bei Chris und Dakota kam für viele überraschend. Der Musiker und die Schauspielerin waren seit Ende 2017 ein Paar. Im März 2024 kam heraus, dass die beiden schon seit Jahren insgeheim verlobt sind, es jedoch mit der Hochzeit nicht eilig haben. Genau hier soll der Knackpunkt gewesen sein: Laut Insidern war Dakota zunehmend unglücklich über die schwammigen Zukunftspläne von Chris. "Sie hatte es satt, dass er den Termin für die Hochzeit immer wieder hinauszögerte", verriet eine Quelle gegenüber Page Six.

Denkt ihr, Chris und Sophie sind tatsächlich ein Paar?
