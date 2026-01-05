Luxus ade: Das ist Andrew Mountbatten Windsors neues Zuhause

Andrew Mountbatten Windsor (65) steht offenbar vor dem endgültigen Abschied von seiner langjährigen Heimat Royal Lodge: Laut Daily Mail soll Prinz Andrew das Anwesen bei Windsor bis spätestens Ostern verlassen haben. Genau zu diesem Zeitpunkt trifft sich die Königsfamilie traditionell auf Schloss Windsor zu den Osterfeiertagen. Noch 2025 nahm Andrew dort gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) am Gottesdienst in der St. George’s Chapel teil – nun soll sein Auszug rechtzeitig davor abgeschlossen sein. Statt in ein Leben im Ausland zu starten, bleibt der frühere Prinz dem Königreich treu und bereitet sich auf einen Umzug auf das Privatgut seines Bruders in Sandringham vor.

Dort ist demnach das deutlich bescheidenere Marsh Farm als neues Zuhause für Andrew vorgesehen. Das Haus liegt rund sieben Meilen vom Haupthaus des Landsitzes entfernt und bietet fünf Schlafzimmer, zwei Empfangsräume und eine Küche – ein klarer Rückschritt im Vergleich zur 30-Zimmer-Royal Lodge. Allerdings ist das Gebäude laut Bericht noch längst nicht bezugsfertig, umfangreiche Renovierungsarbeiten stehen an. Royal-Autor Robert Jobson sagte dem Magazin, die königliche Familie hoffe, 2026 einen Schlussstrich unter das Thema Andrew ziehen zu können, auch wenn unklar sei, ob damit wirklich alle Diskussionen verstummen.

Hintergrund des erzwungenen Neuanfangs sind die jahrelangen Vorwürfe wegen Andrews Nähe zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), die der Royal weiterhin "energisch bestreitet". In einem Statement des Palasts wurde im Herbst mitgeteilt, König Charles (77) habe ein formelles Verfahren eingeleitet, um Andrews verbliebene Titel, Ehrungen und seinen bisherigen Status als Prinz zu entziehen. Offiziell wird er heute nur noch als Andrew Mountbatten Windsor geführt – ein tiefer Einschnitt für einen Mann, der einst fest im inneren Zirkel der Königsfamilie verankert war und nun auf einem deutlich kleineren, abgelegenen Anwesen in Sandringham neu ansetzen muss.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Getty Images Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor, 2024

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein