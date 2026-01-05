Dschungelcamper Hubert Fella leidet an Autoimmunerkrankung

Hubert Fella (57) gehört in diesem Jahr offiziell zum Dschungelcamp und zieht ab dem 23. Januar 2026 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ein. Der Reality-TV-Star, der durch Formate wie Hot oder Schrott – Die Allestester bekannt wurde, bringt nicht nur Camp-Erfahrung aus dem Umfeld mit: Von Ehemann Matthias Mangiapane (42), der 2018 Platz fünf holte, kommen die härtesten Tipps für Prüfungen und Nervenstärke. Mit dabei ist aber auch eine große persönliche Geschichte, denn Hubert lebt seit seiner Jugend mit einer Autoimmunerkrankung. Er spricht offen darüber, wo er Kraft schöpft – und warum ihn die Herausforderung Dschungel gerade jetzt reizt.

Seit 41 Jahren lebt Hubert mit Diabetes Typ 1. Die Fränkischen Nachrichten berichten, dass er sich regelmäßig in der Diabetes-Klinik Bad Mergentheim behandeln lässt. Auf Instagram dokumentiert der gelernte Hotelfachmann seinen Alltag mit Messungen, Schwankungen und Disziplin – ohne Drama, dafür mit klarer Botschaft. "Trotz hoher und niedriger Zuckerwerte lebe ich ein erfülltes Leben, und mir geht es sehr gut", schrieb er im November 2024, wie seine Follower nachlesen konnten. Für den TV-Rückkehrer ist das öffentliche Teilen Teil eines Plans: Aufmerksamkeit schaffen, Routine zeigen, anderen Mut machen.

Privat kann sich Hubert auf ein stabiles Umfeld verlassen. Mit Matthias ist er seit über zwei Jahrzehnten liiert, 2018 gaben sich die beiden das Jawort – begleitet von den Kameras der VOX-Doku "Hubert & Matthias – Die Hochzeit". Das Paar betont immer wieder, wie wichtig gegenseitiger Freiraum und Vertrauen in ihrer Beziehung sind, etwa wenn einer von beiden allein verreist oder eigene Projekte verfolgt. Hinter der Kamera führen die beiden ein eher bodenständiges Leben, in dem gemeinsame Rituale genauso Platz haben wie Zeit getrennt voneinander. Diese eingespielte Partnerschaft und der offene Umgang miteinander gelten in ihrem Umfeld als wichtiger Rückhalt, wenn Hubert über seine Krankheit spricht oder sich – wie jetzt mit dem Dschungelcamp – neuen Herausforderungen stellt.

Actionpress/ gbrci / Future Image Hubert Fella, TV-Bekanntheit

Bieber, Tamara / ActionPress Hubert Fella im März 2019

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars