Nach Gerüchten: So steht es um Brittany Broskis Liebesleben

Brittany Broski geriet ungewollt in die Schlagzeilen, als sie zusammen mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) bei einem Konzert von Tame Impala gesichtet wurde. Schnell dementierte die Influencerin die Liebesgerüchte. Die US-Amerikanerin scheint weiterhin Single zu sein. Zu Gast in Ilona Mahers Podcast "House of Maher" berichtete sie kürzlich von ihren Erfahrungen mit Dating-Apps. "Ich benutze die Apps nicht mehr. Bei Raya stehe ich dauerhaft auf der Warteliste. [...] Bei Tinder wurde ich gesperrt." Die Netzbekanntheit betonte, wie wichtig es für sie sei, zunächst mit sich selbst im Reinen zu sein, bevor sie sich auf eine Beziehung einlässt. "Wenn ein Mann nur Stress in mein Leben bringt, bleibe ich lieber alleine", erklärte sie nachdrücklich.

Die Fotos mit dem Sänger verbreiteten sich wie ein Lauffeuer im Netz, doch ein Flirt steckte offenbar nicht dahinter. In einem Instagram-Kommentar stellte die Influencerin klar: "Ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich neben Chris Martin laufe!" Sie seien also nur zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort gewesen. Die Podcasterin ergänzte humorvoll, dass sie ein großer Fan der Gruppe sei und den Song "Paradise" liebe.

Chris Martin steht ebenfalls im Fokus der Aufmerksamkeit, nachdem Berichte laut wurden, dass er und Schauspielerin Sophie Turner (29) gemeinsame Dates in London genossen haben sollen. Der Musiker und die Game of Thrones-Darstellerin sollen laut Insidern gut zusammenpassen. "Es ist noch ganz frisch, aber zwischen ihnen gibt es definitiv eine Chemie", plauderte eine Quelle gegenüber Us Weekly aus. Einige Gemeinsamkeiten haben die beiden Stars auf jeden Fall: Beide sind britisch, lieben Musik und machten kürzlich Trennungen durch. Chris' Beziehung mit Dakota Johnson (36) endete diesen Sommer, während Sophie und Peregrine Pearson erst kürzlich Schluss machten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Broski in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner während der Paris Fashion Week, 30. September 2025

Anzeige