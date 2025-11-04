Zwischen Chris Martin und Sophie Turner soll es funken

Schauspielerin Sophie Turner (29) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) sollen Berichten zufolge ein neues Traumpaar am Promi-Himmel sein. Die beiden wurden bereits mehrfach zusammen in London gesichtet, wo es offenbar zwischen ihnen gefunkt hat. "Es ist noch ganz frisch, aber zwischen ihnen gibt es definitiv eine Chemie", erklärt ein Insider gegenüber Us Weekly. Die Verbindung der beiden scheint nicht nur auf einem romantischen Knistern zu beruhen, sondern auch auf gemeinsamen Interessen wie ihrer Liebe zur Musik und ihren britischen Wurzeln.

Sowohl Sophie als auch Chris haben erst kürzlich ihre früheren Beziehungen beendet. Sophie trennte sich nach einer tumultreichen On-Off-Romanze endgültig von Peregrine Pearson, während Chris nach fast acht Jahren Beziehung und einer Verlobung mit Schauspielerin Dakota Johnson Schluss machte. Nach einem letzten gemeinsamen Auftritt von Sophie und Peregrine auf einer Hochzeit, bei dem die beiden öffentlich aneinandergerieten, sollen sie getrennte Wege gegangen sein. Nicht lange danach sollen die ersten heimlichen Treffen von Sophie und Chris stattgefunden haben, die laut Insidern eine lockere, aber vielversprechende Dynamik zwischen den beiden aufweisen.

Interessant dabei: Sophie soll schon lange ein Fan von Chris und seiner Musik sein. In einem wieder aufgetauchten Video aus dem Jahr 2020 überraschte ihr damaliger Ehemann Joe Jonas (36) sie mit einem Geburtstagsgruß von dem Sänger, woraufhin Sophie aufgeregt seinen Namen rief und ihm durch das Telefon einen Kuss zuwarf. Dass aus dieser Schwärmerei nun eine Romanze werden könnte, erscheint einigen ihrer Freunde surreal, wird aber mit Neugier und Spannung verfolgt. Sophie und Chris sind bekannt für ihre Zurückhaltung im Privatleben, was diese neue Verbindung umso geheimnisvoller wirken lässt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Chris Martin und Sophie Turner

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Martin im September 2024