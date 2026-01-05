Elle Fanning: Neuer Film verstärkt ihren Kinderwunsch

Elle Fanning (27) hat das neue Jahr glamourös begonnen. Am 3. Januar besuchte die Schauspielerin die Palm Springs Film Awards, wo sie neben ihren Kollegen für den Film "Sentimental Value" mit dem International Star Award geehrt wurde. Die 27-Jährige kam solo auf den roten Teppich und nahm sich Zeit für Fotos und kurze Plaudereien mit dem Publikum. Bereits bei der Premiere des Dramas im vergangenen November sprach Elle im Interview mit dem Magazin People über ihre Zukunftspläne und offenbarte, dass sie sich eines Tages definitiv Kinder wünsche. Die Arbeit an ihrem neuen Film habe ihr zudem geholfen, die komplexen Dynamiken innerhalb von Familien und die Weitergabe von Traumata besser zu verstehen.

In dem Film, der von zerbrochenen Familien und den heilenden Aspekten von Kunst handelt, fand Elle selbst bedeutungsvolle Einsichten. "Es zeigt, dass Traumata weitergegeben werden, häufig ohne dass einem das bewusst ist", erklärte sie. Doch es bliebe immer die Chance auf Heilung, Verständnis und Vergebung, so die Schauspielerin. Für Elle ist dies auch die Stärke des Films: "Es bindet nicht alles perfekt zusammen, aber es öffnet vielleicht die Tür zu einem neuen Verständnis." Diese Parallelen zur Realität hätten die Arbeit am Set besonders intensiv gemacht, fügte sie hinzu.

Privat ist Elle seit Längerem glücklich an der Seite von Gus Wenner (35), Sohn des Gründers des Rolling-Stone-Magazins, Jann Wenner. Das Paar zeigt sich regelmäßig gemeinsam und teilt auch immer wieder Einblicke in ihre Beziehung mit den Fans. In Interviews hat Elle betont, wie gern sie ihre Liebe öffentlich macht und dass es ihr wichtig sei, diese auch zu feiern. Dass das neue Jahr für die Schauspielerin nun mit einer prestigeträchtigen Auszeichnung beginnt, dürfte für sie und Gus ein weiterer Grund zur Freude sein.

