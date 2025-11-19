Neuer Flirt? Chris Martin besucht Konzert mit Komikerin

Chris Martin (48) wurde am Montag, dem 17. November, zusammen mit Brittany Broski, besser bekannt als "Kombucha Girl", auf dem Weg zu einem Konzert der Tame Impala Deadbeat Tour in Los Angeles gesichtet. Der 48-jährige Coldplay-Frontmann und die 28-jährige Komikerin und Social-Media-Ikone sorgten schnell für Aufsehen, als Paparazzi die beiden fotografierten. Ob die beiden lediglich Freunde sind oder mehr hinter dem gemeinsamen Ausflug steckt, ist derzeit unklar. Die Bilder heizen jedenfalls die Gerüchteküche an.

Brittany, die durch ihr 2019er-Video, in dem sie Kombucha probiert, weltweite Berühmtheit erlangte, startete erst in diesem Jahr ihre Musikkarriere und veröffentlichte im April ihre Debütsingle "The Sun". Zuvor präsentierte sie auch eine Coverversion von Harry Styles (31) "Adore You". Dass sie sich nun an der Seite eines so erfolgreichen Musikers zeigt, gibt naturgemäß Anlass zu Spekulationen. Für Chris kommt dieser öffentliche Auftritt nach seiner bestätigten Trennung von Dakota Johnson (36), mit der er über mehrere Jahre liiert war.

Abgesehen von ihrem aufstrebenden Musikerfolg hat Brittany mit ihrem Humor und ihrer charmanten Internetpräsenz eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Ihre humorvollen Videos und ungeschönte Art machen sie zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten auf Social-Media-Plattformen. Chris, bekannt für seine Hits mit Coldplay und offene Art, pflegt selbst eine Vorliebe für Kreativität und Innovation in verschiedenen Bereichen und wird häufig mit Menschen aus künstlerischen Bereichen in Verbindung gebracht. Wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt, bleibt abzuwarten.

Chris Martin, Sänger

Brittany Broski bei der Christian Siriano Spring/Summer 2026 Show in New York, 2025

Chris Martin im September 2024

