Apple Martin rockt die Bühne mit neuer Single "Satellites"

Apple Martin (21) startet offiziell in die Musikwelt – und das nicht allein: Am Dienstag, den 28. Oktober, erschien mit "Satellites" ihre erste Veröffentlichung, eingespielt mit dem in Los Angeles gegründeten Rock-Duo Jade Street. Zeitgleich ging ein Video online, das eine verträumte Live-Version des Songs zeigt, gefilmt bei ihrem Auftritt am 17. Oktober in der Cannery Hall in Nashville. Die Newcomerin, Tochter von Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (48), schloss sich für den Track mit Jade Street zusammen. Hinter Jade Street stehen Zachary Zwelling und Eli Meyuhas, die Apple People zufolge für die Aufnahme ins Studio holten.

In einer Pressemitteilung schwärmte das Duo von der Zusammenarbeit: "Ihre Stimme hat den Song sofort neu gerahmt und ihm eine völlig neue Identität gegeben. Es war klar, dass sie das fehlende Puzzleteil war", erklärten Zachary und Eli. Gegenüber Stardust erzählte Zachary, Apple sei eine Schulfreundin und sie hätten sich immer über ihre gemeinsame Liebe zu Film und Musik verbunden gefühlt. Bei einem Kaffee habe er ihr das Demo vorgespielt, woraufhin Apple vorschlug, Backing-Vocals zu testen. "Apple war verständlicherweise zuerst nervös. Aber in dem Moment, in dem sie angekommen ist, hat alles geklickt", sagte er.

Abseits der Musik wurde Apple Martin im September zum Gesicht der Modemarke self-portrait. In einem Instagram-Video kündigte sie die Neuigkeit in humorvoller Art und Weise an, während sie ein Shirt und Ohrringe der Marke trug. Mit ihren Worten "Ich bin's, Miss Apple Blythe Alison Martin" stellte sie sich selbstbewusst vor und freute sich über ihren neuen Job in der Kampagne. Damit zeigt Apple, dass sie auf vielfältige Weise künstlerisch tätig ist – eine Eigenschaft, die sie von ihren berühmten Eltern zu erben scheint.

Getty Images Apple Blythe Alison Martin im Januar 2023

Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow, 2014

Getty Images Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow

