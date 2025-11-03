Dakota Johnson datet wieder nach Trennung von Chris Martin

Dakota Johnson (36) wagt sich nach ihrer Trennung von Chris Martin (48) wieder langsam ins Dating-Leben. Knapp fünf Monate, nachdem das Ende ihrer Beziehung bekannt wurde, soll die Schauspielerin laut einem Insider gegenüber dem Magazin People "glücklich" sein und die ruhige Annäherung an neue Kontakte genießen. Mit dem Coldplay-Frontmann war sie acht Jahre zusammen, doch die Beziehung endete im Juni dieses Jahres – dem Insider zufolge wegen wiederkehrender Differenzen. "Ihre Beziehung mit Chris war oft ein Auf und Ab, und während sie immer hoffte, dass es funktionieren würde, wirkt sie jetzt leichter und im Frieden mit sich selbst", so die Quelle.

Berichten zufolge waren Dakota und Chris seit längerer Zeit verlobt, doch eine Hochzeit blieb aus. Gerüchte über eine Verlobung kursierten bereits 2020, allerdings erklärte ein Insider damals, dass es keinen Zeitdruck gebe. Nach ihrer Trennung gab Dakota wenige Tage später in der Today-Show einen kurzen, aber humorvollen Kommentar zu ihrem neuen Beziehungsansatz: Auf die Frage nach einem "non-negotiable", also etwas, das bei einem potenziellen Partner nicht verhandelbar ist, antwortete sie: "Vielleicht sowas wie, kein A*schloch?" Mit einem Schmunzeln zeigte sie, dass sie trotz allem Gefühle von Leichtigkeit und Humor bewahrt hat.

Während Dakota nach vorne blickt und sich beruflich wie privat neu orientiert, steht bereits ihr nächstes Filmprojekt fest. Für die Verfilmung des Bestsellers "Verity" von Colleen Hoover wird die Schauspielerin wieder vor der Kamera stehen. Geplanter Kinostart ist im Oktober 2026. Von außen betrachtet scheint Dakota die Trennung gut verkraftet zu haben. Ihre beruflichen Projekte dreht sie scheinbar mit demselben Schwung weiter, und Insider betonten, dass sie aktuell "erfüllt" und "in einer großartigen Phase" ihrer Karriere sei.

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Materialists" im Juni 2025

Backgrid / Action Press Chris Martin und Dakota Johnson in Aspen

Getty Images Dakota Johnson im September 2024 in New York City