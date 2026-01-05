Kevin Schäfer verrät: Dschungelzoff zwischen Eva und Samira?

Bald ist es wieder soweit: Das Dschungelcamp 2026 startet und die Kandidaten müssen sich auf enge Gemeinschaft, Ekelprüfungen und schlaflose Nächte am Lagerfeuer einstellen. Besonders brisant wird es dieses Jahr, denn Evanthia Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) ziehen gemeinsam ins Camp ein. Reality-Star Kevin Schäfer, der sich mit beiden gut versteht, wurde in einer Instagram-Fragerunde zu diesem Aufeinandertreffen befragt. Seine Antwort: "Entweder ignorieren sich die beiden komplett, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, oder es kommt zum großen Showdown oder zu einer längst überfälligen Aussprache." Im engen Dschungel-Umfeld scheint ein Konflikt vorprogrammiert.

Die Vorgeschichte zwischen Eva und Samira ist von Verrat, Lügen und schmerzhaften Enthüllungen geprägt. Der Skandal nahm seinen Lauf, als herauskam, dass Samiras Ehemann Serkan (32), den sie bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatte, sie betrogen haben soll – und zwar ausgerechnet mit Eva. Was die Situation noch explosiver machte: Eva gab die Affäre schließlich öffentlich zu. Dieses Geständnis war wie ein Schlag ins Gesicht für Samira, die zu der Zeit hochschwanger mit ihrer Tochter Valea war. Was einst möglicherweise eine neutrale Beziehung zwischen den beiden Frauen war, verwandelte sich in eine hochexplosive Situation voller Vorwürfe, verletzter Gefühle und unausgesprochener Rachegedanken.

Eva ist seit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor als Reality-Gesicht einem großen Publikum vertraut und pflegt ihre Community eng. Samira, die als zweifache Mama zuletzt viel Rückhalt von ihren Followern erlebte, machte deutlich, dass sie ihre Vergangenheit mit Serkan nicht zum Streitthema machen will, aber dennoch etwas loswerden möchte. Fans können also gespannt sein. In ihrer Online-Welt zeigt sie sich häufig familiennah und strukturiert, während Eva gern den direkten Austausch sucht und keine Debatte scheut. Zwei starke Charaktere mit sehr unterschiedlichen Strategien im Umgang mit Konflikten – ein persönliches Spannungsfeld, das im Camp zur Bewährungsprobe werden dürfte.

IMAGO / Future Image Kevin Schäfer, September 2025

Instagram / samirayasminleila, Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Samira Yavuz und Evanthia Benetatou, Realitystars

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026