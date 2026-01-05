Nicole Scherzinger genießt den Jahresstart auf den Malediven

Sonnige Grüße von den Malediven: Nicole Scherzinger (47) startet ins neue Jahr mit Traumkulisse, türkisblauem Wasser und viel guter Laune. Die Sängerin planschte am Sonntag im winzigen blauen Bikini im Meer und teilte die Momente mit ihren Fans auf Instagram. An ihrer Seite: ihr Verlobter Thom Evans (40), mit dem sie für ein gemeinsames Foto posierte – vertraut, ausgelassen, sichtlich verliebt. Ort, Zeit und Begleitung? Check. Und für eine Prise Humor sorgte Nicole gleich mit: "Ich bitte das Universum um Geduld … und Sonnencreme", schrieb sie zu den Strandbildern und spielte damit auf Fragen zur Hochzeit an, die das Paar seit Monaten begleiten.

Denn die steht fest auf dem Plan – nur nicht sofort. Schon im Sommer hatte die Künstlerin in einem US-Radiointerview erklärt, dass sie und Thom heiraten wollen, sobald ihre gefeierte Hauptrolle in Andrew Lloyd Webbers (77) "Sunset Boulevard" auf dem Broadway 2025 endet. Bis dahin zählt für Nicole Disziplin im Berufsalltag: genug Schlaf, viel Wasser, Stimme schonen. Thom, früher Rugby-Profi, nimmt es gelassen. Er machte im Juli 2023 während eines Urlaubs in Portugal den Antrag, den Nicole mit einem simplen "Ich habe Ja gesagt" samt Ring-Emoji besiegelte. Kennengelernt hatten sich beide 2019 bei einer Promi-Edition von X Factor – der Anfang einer Beziehung, die seitdem ohne große Umwege ihren Kurs hält, wie Daily Mail berichtet.

Privat geben die beiden gern Einblicke, ohne zu viel preiszugeben. Thom schwärmte in der Vergangenheit in Interviews, er habe "den Jackpot" gezogen, und erzählte, dass sogar der Rat seiner Großmutter ihn ermutigte, Nicole direkt anzusprechen. Die Sängerin blickt auf prominente Beziehungen zurück und konzentriert sich heute sichtbar auf Balance: Bühne, Liebe, Meer. Parallel brodeln im Hintergrund immer wieder Pläne rund um ihr musikalisches Erbe – inklusive Gesprächen aus dem Umfeld ehemaliger Bandkolleginnen über mögliche gemeinsame Projekte. Auf den Malediven aber zählt gerade nur das Hier und Jetzt: Sonne, Salzwasser und ein Paar, das seine Auszeit sichtbar genießt.

Getty Images Nicole Scherzinger im April 2025 in New York

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger mit ihrem Verlobter Thom Evans

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin