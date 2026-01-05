Trennt sich Vanessa bei "Temptation Island VIP" von Aleks?

Es ist der große Showdown am finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP, als zwischen Vanessa Nwattu (25) und ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) die Emotionen hochkochen. In der letzten Folge der aktuellen Staffel sitzen die beiden Dubai-Auswanderer zum ersten Mal gemeinsam vor Moderatorin Janin Ullmann (44) und müssen die alles entscheidende Frage beantworten: Wie geht es nach den turbulenten Wochen für sie weiter? Während der 34-Jährige unter Tränen um seine Beziehung kämpft, überrascht Vanessa mit einem klaren Statement zu ihrem Liebesleben – und macht damit unmissverständlich deutlich, wie sie die gemeinsame Zukunft sieht.

Zuvor hatte Aleks versucht, die Wogen mit emotionalen Worten zu glätten. Er entschuldigt sich mehrfach, liest seiner Verlobten einen Brief vor und fleht sie an, die dreijährige Beziehung nicht aufzugeben. Doch die 25-Jährige wirkt gefasst und distanziert. Auf die Nachfrage von Janin, ob sie an den plötzlichen Sinneswandel ihres Partners glaubt, antwortet die Reality-Bekanntheit: "Also, ich kann halt nicht immer die sein, die da sitzt und wartet, bis irgendwas passiert. Vielleicht ist es auch einfach schon etwas zu spät", erklärt sie. Besonders die Bilder aus der Männervilla scheinen für sie ein Wendepunkt gewesen zu sein. "Ich kann nicht mit einem Mann zusammen sein, der mir hier solche Bilder liefert", stellt sie klar. Als die Moderatorin schließlich nach dem Beziehungsstatus fragt, entscheidet sich Vanessa eindeutig: "Für mich ist das Thema durch. Ich kann nicht mit dir in einer Beziehung sein, in der ich ständig warten muss. Mein Beziehungsstatus ist Single." Aleks wirkt fassungslos, steht auf und ruft: "Oh man ey, wie kann man so etwas machen?" – und bezeichnet sich auf dieselbe Frage hin trotzdem weiterhin als "verlobt".

Ob sich Vanessa nach der Show endgültig von Aleks getrennt hat, werden die Zuschauer erst beim großen Wiedersehen in einer Woche erfahren. Doch schon vor einigen Tagen spekulierten Fans der Influencerin, dass sie weiterhin Single ist. Auslöser dafür war ihr 26. Geburtstag, den sie gemeinsam mit ihrer Temptation-Kollegin Brenda Brinkmann feierte. Besonders ein Detail sorgte für Aufsehen: der Schriftzug auf ihrer Geburtstagstorte. Obwohl die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin die Aufschrift in ihrer Story zunächst zensierte und kommentierte, "Zu privat, was hier steht", wollten aufmerksame Follower in Vanessas eigenem Instagram-Video erkannt haben, dass auf dem Kuchen das Wort "Single" zu sehen war.

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu an ihrem 26. Geburtstag