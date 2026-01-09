"Bist eine Null": Hati Suarez teilt gegen Anita Latifi aus

Zwischen Hati Suarez und Anita Latifi (29) herrscht scheinbar immer noch dicke Luft. Die beiden ehemaligen Teilnehmerinnen von Kampf der Realitystars, die bereits während der Sendung aneinandergerieten, liefern sich nun erneut einen öffentlichen Schlagabtausch. Anlass ist ein älterer Clip eines TikTok-Live-Videos, der Hati zugeschickt wurde. Darin attackierte Anita sie verbal. Hati lässt das nicht auf sich sitzen und reagiert in ihrer Instagram-Story mit deutlichen Worten. "Peinlich, wirklich peinlich. Du bist Mutter", schimpft die Germany Shore-Bekanntheit und ergänzt: "Obwohl die ganze Sache schon lange, lange, lange vorbei ist, nimmst du auch noch meinen Namen in den Mund. Guck mal, ich sag' dir mal was. Wenn du wirklich Eier hast, Alter, dann wirst du dieses Jahr auf jeden Fall nochmal vor mir stehen und das ganz anders mit mir klären."

Gleichzeitig stichelt sie gegen die Karriere der Musikerin und unterstellt ihr ausbleibende Erfolge: "Auf diesen ganzen Dreck habe ich gar keinen Bock. Du bist eine Null, du bist eine Null. Du hast es damals nicht geschafft. Du hast es jetzt nicht geschafft. Und du wirst es auch in Zukunft nicht schaffen. Punkt, aus, Ende." In einer weiteren Story legt sie nach, fragt spöttisch, ob Anita sauer sei, dass Hati "besser ankommt", "mehr Aura" habe und "besser rappen" könne, und behauptet, Anita solle erst ihre angeblichen Schulden in Tonstudios begleichen, bevor sie wieder an ein Comeback denke. Ihren Rundumschlag beendet die Fame Fighting-Boxerin mit der drastischen Behauptung: "Ich habe noch nie einen größeren Catfish gesehen als Latifi, ich sage euch ehrlich!"

Schon während der Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" war das Verhältnis zwischen den beiden Kandidatinnen angespannt. Auf Instagram rechnete Hati damals mit ihrer Konkurrentin ab. "Vielleicht hätte ich damals in der Sala nicht nur still bleiben sollen, sondern dich wortgewandt in deine Schranken weisen müssen", wetterte Hati damals. Ein klärendes Gespräch vor laufender Kamera blieb beiden erspart, weil Hati für einen Eklat nicht mehr in der Sendung war. Dennoch sparte die Influencerin auch damals nicht mit Vorwürfen. Sie bezeichnete die Ex-DSDS-Kandidatin als "asozial und Ghetto" und warf ihr vor: "Anita hat mich nicht einfach nur getriggert, sie hat mich kalkuliert benutzt als ihre Bühne, als Kontrastfigur, damit sie einfach ihre altbekannte Rolle Anita Latifi spielen darf."

IMAGO / Future Image, Instagram / anitalatifi Collage: Hati Suarez und Anita Latifi

IMAGO / Panama Pictures Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Rapperin