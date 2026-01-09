Ohne Raúl: Kann sich Vanessa Schmitt Reality-TV vorstellen?

Vanessa Schmitt blickt nach dem Liebes-Aus mit Raúl Richter (38) offenbar nach vorne – zumindest beruflich. In einer Frage-Antwort-Runde in seiner Instagram-Story verriet das Model, wie es aktuell zu Realityshows steht und ob es sich nach der Trennung ein erneutes TV-Abenteuer vorstellen kann. Gemeinsam mit Raúl stand sie 2024 noch für Das Sommerhaus der Stars vor der Kamera, doch solche Partnerformate sind für sie nach eigenen Worten "erstmal erledigt". Stattdessen denkt Vanessa laut darüber nach, solo aufzutreten: "Natürlich würde ich auch alleine Reality-TV-Formate machen. Wäre vielleicht für mich sogar auch mal besser, um mich selber besser zu präsentieren."

Ob bereits konkrete Projekte in Planung sind oder passende Anfragen auf ihrem Tisch landen, lässt Vanessa bewusst offen. "Das weiß man ja immer, darf man ja nie darüber reden", betonte sie in ihrer Story und ergänzte: "Nervt mich auch selber. Aber ja, ist halt topsecret, da muss man darüber schweigen." Eines stellte die Influencerin ihren Fans jedoch klar in Aussicht: Sobald eine Teilnahme an einem Format wirklich feststeht, will sie ihre Community rechtzeitig mit ins Boot holen: "Dann lasse ich euch das natürlich allerspätestens wissen, wenn es auch ausgestrahlt wird."

In ihrer Story sprach Vanessa zudem offen darüber, wie es nach der Trennung um das gemeinsame Zuhause und die geliebte Hündin Maya steht. Klar wurde vor allem eines: "Maya bleibt definitiv bei mir." Für Vanessa ist die Entscheidung eindeutig, auch wenn beide das Haustier gemeinsam angeschafft haben: "Das klingt irgendwie so komisch, weil ich schwöre, ich habe diesen Hund geboren. Ist ja meine Tochter. Raúl würde Maya mir auch niemals wegnehmen." Auch in dem Haus bleibt sie vorerst wohnen, denn sie habe "viel Liebe" hineingesteckt. Raúl würde sie weiterhin unterstützen.

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Dezember 2022

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

Instagram / vanessa.schmitt_ Model Vanessa Schmitt mit Hündin Maya, August 2025