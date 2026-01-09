Hati Suarez' Angriff: Anita Latifi schlägt im Netz zurück

Jetzt kontert Anita Latifi (29): Nachdem Hati Suarez die Sängerin öffentlich angegriffen und sie zu einem Boxkampf bei Fame Fighting herausgefordert hatte, meldet sich Anita in einer langen Instagram-Story zu Wort. Dort reagiert sie auf Hatis jüngste Aussagen, die sowohl sie persönlich als auch ihr Muttersein betrafen, sowie auf Christin Okpara (29), die in einer Story ebenfalls gegen sie ausgeteilt hatte. "Lächerlich. Bevor ich anfange mit der ganzen Thematik, möchte ich eine Sache: Dass du, liebe Hati, es unterlässt – genauso wie Christin – darüber zu sprechen, wie ich privat mit meinem Kind umgehe. [...] Nur weil ich Mutter bin, heißt es nicht, dass mir bestimmte Sachen verboten werden", betont sie und ergänzt: "Und versuch bloß nicht, den Spieß umzudrehen, dass ich grundlos gegen dich geschossen habe. Als ich hochschwanger war, hast du permanent gegen mich geschossen."

Dazu teilt sie gegen die Musikambitionen der beiden Reality-Darstellerinnen aus: "Euch kann ich nicht mal Rapperinnen, nicht mal Möchtegern-Rapperinnen nennen. Ihr versucht unbedingt, um jeden Preis mit der Rapmusik irgendwie präsent zu sein. Aber irgendwie klappt es bei euch nicht", wettert Anita. Was den möglichen Kampf bei Fame Fighting angeht, zeigt sich Anita kämpferisch: Nach Hatis Auftritt gegen Jennifer Iglesias (27) sehe sie deren Leistung als "Kinderspiel" und ist überzeugt, im Ring gute Chancen zu haben. "Große Fresse und nichts dahinter. [...] Ich hab so einiges über dich gehört. Ich nehme den Kampf an. Aber bevor du mit mir in den Ring steigst, will ich, dass du dich erstmal richtig wäscht. Und du weißt schon, wo du dich waschen solltest, weil sonst wird's richtig fischig dort", schließt die Ex-DSDS-Kandidatin ab.

Erst kürzlich hatte Hati in ihrer Instagram-Story heftig gegen die 29-Jährige geschossen. Dort machte sie sich über Anita lustig und stellte deren Erfolge offen infrage. "Du bist eine Null, du bist eine Null. Du hast es damals nicht geschafft. Du hast es jetzt nicht geschafft. Und du wirst es auch in Zukunft nicht schaffen. Punkt, aus, Ende", polterte die Reality-TV-Bekanntheit. Auch als Rapperin habe Anita aus ihrer Sicht keine Chance: Hati stichelte, dass sie besser ankomme, "mehr Aura" habe und besser rappen könne. Sie forderte Anita zudem auf, zuerst ihre angeblichen Schulden bei Tonstudios zu begleichen, bevor sie von einem musikalischen Comeback träume. "Ich habe noch nie einen größeren Catfish gesehen als Latifi, ich sage euch ehrlich!", zog Hati zum Schluss ihr Fazit.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Reality-Bekanntheit

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im April 2025