Überraschung: Dieser Influencer tanzt bei "Let's Dance" mit

Willi Whey (31) tauscht Schlamm, Motorenlärm und Boxring gegen das glitzernde Parkett von Let's Dance: Der Content Creator stellt sich 2026 der Tanzshow-Herausforderung und will in der neuen Staffel beweisen, dass er nicht nur für Adrenalin, sondern auch für Taktgefühl zu haben ist. Für Willi ist das Format völliges Neuland, doch genau das reizt ihn: "Das ist für mich die absolute Herausforderung und ich will mir selbst beweisen, dass ich auch das kann", schwärmt er im Interview mit RTL. Statt Motorradhelm und Boxhandschuhen stehen nun Haltung, filigrane Schritte und Rhythmusgefühl im Fokus.

Vor seiner Zeit als Content Creator war Willi ein erfolgreicher Radrennfahrer, der auf nationaler und internationaler Ebene an der Spitze mitfuhr. Doch die sportliche Leidenschaft blieb auch danach ein zentraler Bestandteil seines Lebens. Ob auf einem Segelboot mit Knossi (39) bei "Mission Unknown: Atlantik", im Dschungel für die Show "Surviving Amazonas" oder im Boxring bei "The Ultimate HYPE", wo er 2025 gegen Realitystar Diogo Sangre (31) siegte – Willis Projekte sind immer von Disziplin und Ehrgeiz geprägt. Nun vergleicht er das intensive Training für "Let’s Dance" mit der Vorbereitung auf seinen Boxkampf, bei dem ebenfalls Taktik, Bewegung und Präzision gefragt waren.

Privat zeigt sich der Sportler als Teamplayer: Seine Community begleitet ihn seit Jahren von der Rennstrecke bis zur Boxhalle, oft ist Chopper an seiner Seite zu sehen. Aus seiner Vergangenheit ist Willi vor allem durch seine Beziehung zu Pamela Reif (29) bekannt, mit der er zwei Jahre liiert war. Willi selbst betont häufig, wie sehr ihn Disziplin und Routine erden. "Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ und deswegen bin ich überzeugt davon, dass ich es im Training sehr, sehr schnell lernen werde und auch sehr, sehr schnell gut darin werde", erklärt er bei RTL.

RTL / Robert Grischek Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Instagram / williwhey Willi Whey, Influencer

Instagram / williwhey Willi Whey im Juni 2024

