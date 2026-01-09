Entgiftung: Emma Fernlund macht 38 Stunden lang Wasserfasten

Emma Fernlund (25) hat das neue Jahr mit einer Detox-Challenge eingeläutet und dabei eine ungewöhnliche Methode gewählt: 38 Stunden lang trank der Reality-TV-Star ausschließlich Wasser. Auf Instagram nahm Emma ihre Fans dabei mit und erklärte, warum Fasten ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens geworden ist. Früher habe ihr das Fasten bei einer erheblichen Gewichtsabnahme geholfen, heute sehe sie es vor allem als eine Art "Reset" für den Körper, die Haut und den Geist. Auch eine spirituelle Komponente spiele für sie eine Rolle, wie sie in einem Posting zu ihrem Fasten-Video schrieb. "Pause. Leere. Klarheit. Um wieder frisch, ruhig und verbunden ins neue Jahr zu starten", hieß es unter anderem.

In den Clips zeichnet Emma die Berg- und Talfahrt des Fastens nach. Nach zehn bis elf Stunden fühlte sie sich "megagut", bei 15 bis 16 Stunden meldete sich Appetit, ohne dass es ihr schlecht ging. Um die 19-Stunden-Marke herum erlebte sie kurz Übelkeit und Hunger, später fühlte sie sich insgesamt weniger energiegeladen. Nach 23 Stunden ging es ihr "nicht so gut", sie griff zu einer Tasse Brühe, klagte über Kopfschmerzen und miese Laune: "Ich habe echt Hunger, schei*e." Genau nach 24 Stunden kippte die Stimmung überraschend – plötzlich besser gelaunt, wirkte Emma motiviert und sehr euphorisch. Am nächsten Morgen fühlte sie sich zwar sehr schwach, bilanzierte aber einen positiven Effekt: Ihre Haut fühle sich besser an.

Das Fasten passt dabei zu dem Kurs, den Emma bereits in den vergangenen Wochen eingeschlagen hatte. Denn die Influencerin nahm ihre Fans schon in der Weihnachtszeit mit auf ihren Abnehmweg. Sie verriet, dass sie innerhalb von sechs Wochen sechs Kilo verloren hat – und gerade über die Feiertage Wert darauf legte, Genuss und Routine zu verbinden. "Eine super einfache Sache, die ihr ganz leicht mit integrieren könnt, ist, erst mal einen schönen ausgiebigen Spaziergang jeden Tag zu machen", erklärte die Reality-Bekanntheit auf TikTok. Ihr Credo: Kein Perfektionsdruck, lieber auf Körpersignale achten und beim Essen entspannt bleiben. Das Fest sei laut Emma kein Anlass zum Übertreiben, sondern eine gute Übung, um gelassen mit Ausnahmen umzugehen. "Ein oder zwei Tage ein bisschen mehr essen als normal wird euch nicht komplett rausziehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Vorher-Nachher-Bild von Emma Fernlund nach ihrem Wasserfasten

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Dezember 2025