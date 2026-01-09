Sind Rebecca Ries und ihr Ex Gök etwa zusammen in Istanbul?

Rebecca Ries und Göktug Göker sorgen wieder für Gesprächsstoff: In ihren Instagram-Storys tauchten am Mittwoch nahezu identische Eindrücke aus Istanbul auf. Zu sehen sind ähnliche Aussichtspunkte über die Dächer der Metropole und Straßenszenen nahe einer Moschee. Während Rebecca mehrere kurze Clips teilte, zeigte Göktug ein Selfie vor einer belebten Gasse. Die beiden, die durch Temptation Island VIP bekannt wurden, hatten im Mai ihre Trennung öffentlich gemacht – kurz nachdem ihr gemeinsamer Sohn zur Welt kam. Jetzt fragen sich Fans: Sind Rebecca und Göktug gemeinsam in der Türkei unterwegs oder handelt es sich nur um Zufall?

Auffällig: Sowohl Zeitpunkt als auch Motivwahl der Posts überschneiden sich stark. In beiden Storys sind ähnliche Spots rund um historische Viertel zu erkennen, darunter ein Blick auf das Goldene Horn und eine Gasse, die an den Eingang des Großen Basars erinnert. Konkrete Hinweise auf gemeinsame Clips oder gegenseitige Verlinkungen fehlen allerdings. Auch Kommentare zur Reisebegleitung blieben beide schuldig. Stattdessen setzten sie auf knappe Captions und Emojis – Herz, Flugzeug, Skyline. Der Reality-TV-Star und die Influencerin hatten zuletzt vor allem getrennt voneinander Einblicke in ihren Alltag gegeben, wobei private Themen seit Monaten sparsam kommentiert werden. Umso größer ist nun die Neugier der Community, die in den Kommentarspalten und DMs Antworten sucht.

Privat blicken beide auf bewegte Monate zurück. Rebecca hatte nach den Dreharbeiten zu "Prominent getrennt" eine Social-Media-Pause eingelegt und ihren Followern erst später wieder Einblicke gewährt. Die Influencerin wirkt seitdem fokussiert auf Familie und den Neustart im Netz, teilt aber nur selektiv Persönliches. Göktug, der durch Reality-Formate einem breiten Publikum bekannt wurde, zeigte zuletzt vor allem Trainingsausschnitte und Alltagsmomente, ließ Intimes aber außen vor. Zwischen beiden schien der Ton öffentlich respektvoll, aber zurückhaltend. Dass nun ausgerechnet Urlaubs- beziehungsweise Reisemotive aus der gleichen Stadt auftauchen, setzt die ohnehin neugierige Fangemeinde weiter unter Strom – Antworten liefern vorerst nur die Bilder, nicht die Worte.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, 2025

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Juni 2025