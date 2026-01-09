Katharina Wagener enttäuscht: Ex Kevin ist "anderer Mensch"

Katharina Wagener (30) spricht erneut offen über ihr Liebes-Aus mit Kevin Yanik (27) – und findet dabei deutliche Worte. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob sie den Eindruck habe, dass sich ihr Ex in den vergangenen Monaten verändert habe. Die Reality-TV-Bekanntheit, die aktuell das gemeinsame Baby erwartet, macht klar, wie sehr sie sein Verhalten trifft. "Puh, ich finde sehr sogar. Ob das generell so ist oder nur mir gegenüber, kann ich nicht sagen. Mir gegenüber ist er auf jeden Fall ein anderer Mensch – ich sehe ihn und erkenne ihn teilweise nicht wieder", erklärt sie. Besonders schmerze das, "weil ich gerade sein Baby in mir trage."

Auch rund um die Feiertage knirschte es gewaltig: Wie die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin ebenfalls in ihrer Fragerunde preisgibt, wollte sie Kevin ursprünglich etwas zu Weihnachten schenken. Bereits zu Nikolaus hatte sie ihm Karten für ein Event geschenkt, doch das Präsent schien nicht gut anzukommen. "Einen Tag vor Heiligabend hat er mir das Geschenk zurückgegeben, mit dem Hinweis, dass wir kein Paar mehr sind und ich mir keine Hoffnungen machen oder Mühe geben soll", erzählt Kathi. Ihre Konsequenz: "Daraufhin habe ich sein Weihnachtsgeschenk lieber für mich behalten. Hatte einen Saunagutschein, den habe ich mir kurzerhand einfach selbst geschenkt."

Bereits vor drei Wochen hatte Kathi in einer Instagram-Fragerunde ganz offen über die schwierige Situation nach dem Liebes-Aus gesprochen. Obwohl sie und Kevin damals schon ihr drittes gemeinsames Kind erwarteten, war der Influencer aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Auf die Frage eines Followers, ob sie die Trennung als endgültig empfinde, fand die werdende Mutter klare Worte: "Mein Verstand sagt, es ist endgültig. Mein Herz wünscht sich, es wäre anders." Von Kevin selbst gab es zu diesem Zeitpunkt keine öffentliche Reaktion.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025