Marianne Rosenberg sagt plötzlich Tour-Termine ab

Marianne Rosenberg (70) hat ihre Fans mit einer unerwarteten Nachricht überrascht: Ihre geplanten Konzerte der "Bunter Planet"-Tour in Leipzig und Berlin müssen abgesagt werden. Die 70-jährige Sängerin erklärte auf Instagram, dass eine hartnäckige Erkältung sie außer Gefecht gesetzt habe. "Mich hat es erwischt", schrieb Marianne und fügte hinzu, dass sie die Zeit nun nutzen wolle, um sich auszukurieren, genug Schlaf zu bekommen und vor allem ihre Stimme zu schonen. Sie versicherte ihren Fans, dass sie sich nach ihrer Genesung mit gewohnt voller Energie zurückmelden werde.

Die Reaktionen ihrer Anhänger auf diese Hiobsbotschaft waren jedoch alles andere als enttäuscht. Stattdessen brachten sie in zahlreichen Kommentaren auf Instagram ihre Unterstützung und besten Genesungswünsche zum Ausdruck. Viele betonten, dass die Gesundheit der Künstlerin oberste Priorität habe und sie sich die nötige Zeit nehmen solle, um vollständig zu genesen. Neben liebevollen Worten wie "Gute Besserung, nichts ist wichtiger als deine Gesundheit" oder "Wir warten geduldig und freuen uns auf dein Comeback" zeigten sich auch einige Fans emotional berührt, da sie selbst ähnliche Krankheiten durchstanden hatten. Die Vorfreude auf die verschobenen Konzerte blieb dabei ungebrochen.

Für Marianne ist die Bühne ein Ort, an dem sie ganz sie selbst sein kann. Seit Jahrzehnten begeistert sie mit ihrer Stimme und ihrer Musikalität eine treue Fangemeinde, die sie seit den Anfängen ihrer Karriere begleitet. Die Sängerin, die in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feierte, hat stets betont, wie sehr sie ihre Auftritte genießt und ihre Songs mit ihrem Publikum teilt. Für Marianne war die Entscheidung, die Konzerte abzusagen, sicherlich keine leichte, doch die Unterstützung und Hingabe ihrer Fans dürften ihr in dieser schwierigen Zeit zusätzliche Motivation geben, bald wieder kraftvoll und gesund auf die Bühne zurückzukehren.

