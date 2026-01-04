Kennlernphase? Jakub Jarecki plaudert über sein Datingleben

Jakub Jarecki (30) taucht wohl langsam wieder in den Dating-Pool ein. Seit der Trennung von Kate Merlan (38) hält der ehemalige Fußballer sich mit Details zu seinem Liebesleben eher bedeckt. In einem Q&A bei Instagram macht er aber jetzt eine Ausnahme. Ein neugieriger Fan hakt nach, ob Jakub aktuell jemanden treffe. Er antwortet knapp, aber eindeutig: "Yes!" Mehr Details will er wohl nicht preisgeben. Auch wenn es die Follower sicher brennend interessiert, gibt es keine Infos zur Identität der Frau oder wie lange sie sich schon daten.

Allerdings könnte Jakubs Aussage die Gerüchteküche wieder anheizen. Viele Fans scheinen seine Ehe mit Kate nämlich noch nicht aufgegeben zu haben. Die beiden pflegen nach einigen Hürden ein friedliches Verhältnis – immerhin müssen sie sich immer noch gemeinsam um die beiden Hunde kümmern. So zeigen sie sich ab und zu vertraut im Netz und lassen ihre Fans weiter hoffen. Im November hätten Kate und Jakub ihren Hochzeitstag gefeiert. Die 38-Jährige nutzte die Gelegenheit, um ihrem Verflossenen zwar zu gratulieren, aber nicht ohne ihn ein wenig zu necken. "18. November 2025 – vierter Hochzeitstag. Das könnten wir sein – aber du nervst", schrieb sie zu einem Foto, auf dem die beiden sich anschmunzeln.

Kate und Jakub heirateten 2022 und es schien die große Liebe zu sein. Doch über die Jahre wurde es nicht leichter für die beiden. Es folgten Krisen, Streit und schließlich die endgültige Trennung. Auch danach kehrte keine Ruhe ein, denn immer wieder bewegten sie sich zwischen Zoff und Versöhnung. Aktuell herrscht Frieden, aber ein Liebes-Comeback gab es bisher nicht. Geschieden sind der Sportler und die Influencerin aber auch noch nicht. Im Mai 2025 erzählte Kate im Interview mit "Blitzlichtgewitter": "Aktuell sind wir noch nicht geschieden. [...] Sagen wir mal so, ich bin aktuell so beschäftigt mit so vielen Sachen, dass ich das Thema Scheidung nicht so priorisiere." Daran scheint sich bisher noch nichts geändert zu haben.

IMAGO / Beautiful Sports Jakub Jarecki, November 2024

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki, ehemaliges Reality-Pärchen

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024