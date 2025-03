Marianne Rosenberg schwärmt von Powerfrauen der Musikbranche

Marianne Rosenberg (69) ist schon seit Jahrzehnten im Musikbusiness tätig. Die Branche hat sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert, weiß die Sängerin. Während sie sich in den Anfängen ihrer Karriere laut eigener Aussage kaum selbst mit einbringen konnte, sieht es bei den heutigen Stars anders aus – und das scheint die "Er gehört zu mir"-Interpretin ziemlich stolz zu machen. "Die neuen Generationen haben sich viel mehr freigeschwommen. Im Hip-Hop-Bereich gibt es Stars wie Shirin David (29). Das sind Powerfrauen und sie sind ganz anders aufgestellt", lobt Marianne die Rapperin namentlich im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Marianne selbst sei in ihrer Anfangszeit in der Branche in den 70er-Jahren fremdbestimmt gewesen. "Ich konnte mich nicht einbringen. Ich habe nichts erfunden, bis hin zur Kleidung", gibt die Berlinerin zu verstehen. Heutzutage seien die Frauen aber glücklicherweise selbstbewusster und selbstbestimmter unterwegs. Nichtsdestotrotz sei der Einstieg ins Musikgeschäft nach wie vor nicht einfach. "Es ist vielleicht einfacher geworden, bekannt zu werden, aber es ist auch verwirrender geworden", meint sie. Das liege ihrer Meinung nach daran, dass es anders als früher nicht mehr unzählige Plattenfirmen gebe, die die Künstler in ihre Richtungen bringen, "sondern es spielt sich viel mehr in Mikrokosmen ab".

Angefangen vor über 50 Jahren, begeistert die deutsche Schlagerberühmtheit ihre Fans bis heute mit ihrem Talent. Im Jahr 2020 erschien zur Feier ihres 50. Bühnenjubiläums ihr 20. Studioalbum "Im Namen der Liebe", mit dem sie es erstmals im Laufe ihrer Karriere auf Platz eins der deutschen Albumcharts schaffte. Mit ihrem im Frühjahr 2024 veröffentlichten Album "Bunter Planet" war sie ähnlich erfolgreich und landete auf Platz neun der deutschen Albumcharts.

Getty Images Shirin David, Rapperin

ActionPress / THÜRINGEN PRESS Marianne Rosenberg, Sängerin

