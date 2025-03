So topfit feiert Marianne Rosenberg ihren 70. Geburtstag

Marianne Rosenberg wird heute 70 Jahre alt. Die Schlagersängerin kann auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken, doch das bedeutet nicht, dass sie in Rente gehen möchte. "Mit 30 habe ich gedacht, mit 70 ist alles vorbei. Dass es anders kam, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit", berichtet das Geburtstagskind im Bild-Interview und erklärt voller Begeisterung: "Nur noch im Sessel zu sitzen und Stiefmütterchen zu pflanzen, wäre mir zu langweilig. Außerdem hält mein Publikum mir weiter die Tür auf. Meine Songs live mit meinen Fans zu teilen, das ist der größte Kick überhaupt. Dafür ertrage ich sogar mein Lampenfieber."

Auch 2025 spielt die Musikerin Konzerte in ganz Deutschland. Um dieses Pensum physisch zu schaffen, geht Marianne (70) nicht etwa ins Fitnessstudio. Gegenüber der Zeitung berichtet die gebürtige Berlinerin: "Meine französische Bulldogge Shiva hält mich fit. Ich gehe mit ihr jeden Tag eine Stunde in den Wald. Da bin ich ständig in Bewegung. Ich genieße die Freiheit in der Natur mit ihr und manchmal umarme ich auch die Bäume."

Die Songwriterin hat sich schon in einigen Genres ausprobiert. Marianne ist zwar am bekanntesten für ihre Schlager, doch sie hat auch einige Pop-, Rock- und Technosongs produziert. Die einstige The Masked Singer-Kandidatin verschließt sich außerdem nicht vor ihren jüngeren Kolleginnen. "Im Hip-Hop-Bereich gibt es Stars wie Shirin David. Das sind Powerfrauen und sie sind ganz anders aufgestellt", schwärmte sie im Gespräch mit dpa.

Instagram / marianne.rosenberg.official Marianne Rosenberg mit ihrer Hündin Shiva

Instagram / marianne.rosenberg.official Marianne Rosenberg, Sängerin

