Wieder bei Kim Virginia? Hier wohnt Nikola Grey aktuell

Nikola Grey (29) überrascht mit offenen Worten zur aktuellen Lage mit Ehefrau Kim Virginia Grey (30): In einer Fragerunde auf Instagram erklärte der Realitystar, wo er gerade untergekommen ist und wie sie ihr Leben organisieren. Er wohnt derzeit im Fahrerraum der gemeinsamen Villa, einem abgetrennten Bereich auf dem Grundstück. Das passiere jetzt, sagte Nikola, weil es so besser sei. Der räumliche Abstand ermögliche es den beiden, weiterhin gemeinsam für ihre drei Hunde da zu sein, ohne sich privat zu nahe zu kommen. Wann sich die Wohnsituation ändert, ließ er offen. Ebenso unklar bleibt, ob das Paar bald wieder zusammenzieht oder getrennte Wege geht.

Zu ihrer Ehe fand Nikola deutliche Worte. Man wolle ohne Druck herausfinden, wie es weitergeht. Über die Beziehung sagte er weiter: "Wir versuchen es einfach ohne Druck zu klären. Wir wissen es momentan beide nicht, was die Zukunft bringt, weil wirklich viel passiert ist, was mein Vertrauen kaputt gemacht hat." Aktuell funktioniere die Zusammenarbeit für berufliche Projekte, privat sehe es jedoch anders aus. Die drei Hunde bleiben ein verbindendes Element im Alltag, die Verantwortung teilen sie weiterhin. Weitere Details zu den Auslösern der Krise nannte Nikola nicht.

Privat gab es zuletzt immerhin gemeinsame Momente abseits des Job-Alltags. Den Jahreswechsel verbrachten Kim und Nikola zusammen mit den Hunden, wenn auch in einem anderen Gefühl als noch im Vorjahr. Abseits der Kameras setzen beide auf klare Absprachen und feste Routinen, um den Tagesablauf mit den Vierbeinern zu strukturieren. Kim teilt auf Social Media häufig Einblicke in ihr Zuhause und zeigt dort den mitternächtlichen Gassi-Spaziergang ebenso wie ruhige Sofa-Szenen mit den Fellnasen. Nikola präsentiert sich in Q&A-Runden zugänglich, beantwortet Fan-Fragen direkt und belässt heikle Themen bewusst knapp. Freunde beschreiben die beiden als organisiert und tierlieb, mit einem Hang dazu, Konflikte lieber im kleinen Kreis zu besprechen, statt sie öffentlich auszutragen.

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey und seine Hunde