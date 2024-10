Conchita Wurst sorgt bei "Sing meinen Schlager" für Tränen

Am Sonntagabend sorgte Conchita Wurst (35) bei der TV-Show "Sing meinen Schlager" für bewegende Momente. Wie oe24 berichtete, interpretierte die Sängerin den Marianne Rosenberg-Klassiker "Er gehört zu mir" auf der Bühne. Jedoch auf eine ganz neue und besondere Art und Weise. Mit einer gefühlvollen Piano-Ballade berührte Conchita nicht nur ihre Mitstreiter, sondern auch Marianne (69) selbst, die sichtlich ergriffen war und Tränen in den Augen hatte.

Nach der emotionalen Darbietung wandte sich Conchita direkt an Marianne und brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck: "Das war so ein Megahit, dass alle Männer das singen konnten, was sie gefühlt haben, ohne dass sie sich outen oder Angst haben mussten. Dafür bin ich dir für immer dankbar." Mit ihrem ehrlichen Geständnis machte die Dragqueen deutlich, welchen Einfluss die Musik der Schlagerbekanntheit auf sie hatte.

Conchita, die 2014 durch ihren Sieg beim Eurovision Song Contest internationale Bekanntheit erlangte, setzt sich seitdem für Toleranz und Akzeptanz ein. Marianne gilt seit Jahrzehnten als Ikone der deutschen Musikszene und hat mit "Er gehört zu mir" einen zeitlosen Hit geschaffen.

Getty Images Marianne Rosenberg im Jahr 2019

Getty Images Conchita Wurst performt am 7. Mai 2023 in England.

