Marianne Rosenberg und ihr Max rocken als Mutter-Sohn-Duo

Marianne Rosenberg (69) feierte 2020 einen Meilenstein in ihrer langjährigen Karriere: Nach rund 50 Jahren im Musikgeschäft gelang ihr erstmals ein Nummer-eins-Album. Eine große Rolle spielte dabei ihr Sohn Max (31), der als Produzent einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Albums hatte. Nun sprach die Schlager-Ikone bei MDR um 4 über die harmonischen und inspirierenden Phasen, die sie mit ihrem Sprössling, der mittlerweile selbst Vater geworden ist, bei der Zusammenarbeit durchlaufen hat. Sie beschrieb, wie beide bei der Produktion des Albums "Im Namen der Liebe" ihre individuellen Stärken einbringen konnten und so Stück für Stück herausfanden, wie kreative Prozesse innerhalb der Familie am besten funktionieren.

Auf die Frage von Moderator Peter Imhof (51), wie die Arbeitsphasen von Mutter und Sohn konkret aussahen, erklärte Marianne: "Ich habe ihm Lieder vorgespielt. Dann haben wir immer mehr darüber diskutiert und sind so in eine Art Autoren-Zusammenarbeit hineingeraten. Das war gar nicht geplant." Aus diesen Gesprächen konnten sich offenbar starke Synergien entwickeln, die noch immer anhalten. Max, der mittlerweile auch mit Künstlern wie Adele (36), Joris (34) und Silbermond zusammenarbeitet, bleibt seiner Mutter bis heute eine feste Stütze – im persönlichen wie im beruflichen Bereich.

Marianne ist seit Jahrzehnten als Schlagersängerin und Songwriterin fester Bestandteil der deutschen Musiklandschaft. Mit Hits wie "Er gehört zu mir", "Lieder der Nacht" oder "Marleen" prägte sie eine ganze Generation. Sie ist auch heute noch vielen Jüngeren als Jurorin der elften Staffel der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar bekannt. Die Zusammenarbeit mit ihrem Sohn hat der Karriere der gebürtigen West-Berlinerin ohne Zweifel neuen Schwung verliehen – und die Fans bleiben gespannt, mit welchen neuen Facetten die 69-Jährige in Zukunft noch überraschen wird.

Getty Images Marianne Rosenberg bei "Wetten, das..?"

Getty Images Marianne Rosenberg beim Radio Regenbogen Award, 2005

