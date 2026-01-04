Claudia Obert soll als Begleitung in den Dschungel fliegen

Viele Fans würden Claudia Obert (64) sicher gerne am Lagerfeuer im Dschungelcamp sitzen sehen – die Unternehmerin gilt immerhin als Unterhaltungsgarant. In diesem Jahr wird dieser Wunsch zwar nicht erfüllt, aber nach Australien reist sie trotzdem – und zwar als Begleitung. Das will Bild aus Produktionskreisen erfahren haben. Claudia soll als seelische Stütze für Dschungel-Kandidatin Eva Benetatou (33) mitfahren. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Sie ist die Patentante von Evas kleinem Sohn George und wird vor Ort sicher auch seine Betreuung übernehmen, sollte sie ihn mitnehmen. Zusätzlich nimmt die Wahl-Hamburgerin noch ihren Partner Max Suhr (27) mit.

RTL und die Produktion hinter dem Dschungelcamp bestätigten Claudia als Begleitperson bisher allerdings noch nicht. Gegenüber dem Magazin erklärten die Verantwortlichen: "Wir geben die Begleitpersonen der Dschungelstars in Kürze bekannt." Sollte die 64-Jährige Eva tatsächlich begleiten, wird sie zusammen mit Max und den anderen Mitreisenden im noblen Hotel Imperial in Surfers Paradise unweit von Brisbane residieren. Mit ihrer offenen und unverblümten Art könnte Claudia hinter den Kulissen für ordentlich Unterhaltung, aber auch Drama sorgen. Fans wissen, dass sie schon früher bei Auftritten in Shows auch immer wieder aneckte.

Die Unterstützung ihrer guten Freundin wird Eva im Dschungel sicher gut gebrauchen können. Denn für die Influencerin könnte es richtig unangenehm werden. Sie wird am Lagerfeuer zusammen mit Samira Yavuz (32) sitzen. Die beiden Frauen verbindet eine unschöne Vergangenheit, denn die 33-Jährige hatte eine Affäre mit Samiras Ex-Mann Serkan (32). Sowohl Eva als auch Samira scheinen grundsätzlich wenig Lust auf die Begegnung zu haben. Für Samira steht allerdings fest: Sie wird nicht wegen ihres Ex streiten. Allerdings verrät sie bei Instagram: "Das eine oder andere hab ich ihr aber natürlich schon zu sagen – und eine Überraschung hab ich auch noch für sie."

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Eva Benetatou und Claudia Obert im April 2025

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026