Rückkehr nach Deutschland ist für Geissens "keine Option"

Während andere Promis nostalgisch von ihrer Heimat schwärmen, machen Carmen (60) und Robert Geiss (61) unmissverständlich deutlich: Eine Rückkehr nach Deutschland kommt für sie nicht in Frage. "Das ist für uns eigentlich keine Option. Wir brauchen viel Sonne im Leben", erklärt Carmen lachend im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Auch ihr Ehemann Robert ist da ganz ihrer Meinung: "Ein Stück Heimat wird es immer bleiben, aber auf Dauer ist uns das Wetter einfach zu schlecht." Das TV-Paar, das seit Jahren im Ausland lebt, hat sich längst ein Leben jenseits der deutschen Grenzen aufgebaut. Zwischen Monaco, Saint-Tropez und ihren internationalen Projekten haben die Geissens eine Existenz geschaffen, die mit deutschem Alltag und grauem Himmel schlichtweg unvereinbar ist. Einen Tipp für die ehemalige Heimat hat Robert dann aber doch noch: "Für Deutschland würde ich mir wünschen, dass die Leute wieder mehr zusammenhalten", so Robert nachdenklich.

Doch es ist nicht nur das Wetter, das die Geissens von einer Rückkehr abhält. In früheren Interviews enthüllte das Paar die wahren Beweggründe für ihre Auswanderung. "Hier können wir völlig unbehelligt von der deutschen Öffentlichkeit leben, das wäre in Deutschland ja gar nicht mehr möglich", erklärte Robert einst der Bild. Carmen betonte 2024, dass ihre Verbindung zu Deutschland nachgelassen habe. "Deutschland ist schon lange nicht mehr mein Zuhause. Ich sehe Deutschland auch nicht mehr als mein Land. Ich spreche nur die Sprache", sagte sie laut dem Express. Das liege vor allem an der Mentalität ihrer ehemaligen Landsleute. "Neid ist ein typisch deutsches Problem", erklärte Robert. Mitte der 1990er Jahre stieg Robert durch den Verkauf seiner Modemarke "Uncle Sam" in den Kreis der Multimillionäre auf. Mit dem neu gewonnenen Reichtum kam auch der Wunsch nach einem Leben fernab der deutschen Realität. Monaco bot alles, was sich das Paar wünschte: Steuervorteile, Privatsphäre und das glamouröse Ambiente, das zu ihrem Lifestyle passte. Ihre Töchter Davina (22) und Shania (21) sind sogar in Monaco geboren und aufgewachsen.

Abseits des Rampenlichts zeigt sich, wie sehr die Geissens als Familie ticken. Carmen erinnert bei der teleschau an Momente, die ihnen Energie geben: die Weltreise mit der "Indigo Star" und die Zeit, als Davina und Shania noch klein waren. Auch Schrecksekunden blieben haften, etwa ein Autounfall von Roberts Vater mit den Enkeln im Jahr 2011, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Im Alltag achten die vier darauf, sich trotz Handys und Geschäftsverpflichtungen Auszeiten miteinander zu nehmen. "Wir achten schon darauf, echte Zeit miteinander zu haben – ohne Handys", sagt Robert. In den sozialen Medien nehmen die beiden es gelassen, wenn Szenen der Sendung zu Memes werden: "Ich finde das schön und lache oft auch selbst", gesteht Carmen. Zu ihrem 15-jährigen Show-Jubiläum kündigten die Unternehmer gleich mehrere TV-Specials bei RTLZWEI an. Am 5. Januar zeigt "Die Geissens Spezial: Der Überfall" neue Details zu dem Einbruch in ihrer Villa an der Côte d’Azur – inklusive bislang unveröffentlichter Aufnahmen der Überwachungskameras. Eine Woche später, am 12. Januar um 20.15 Uhr, folgt "Die Jubiläumsparty" aus Dubai.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss am Strand

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss in Dubai