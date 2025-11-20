Nach Skandal: Konstantin Wecker sagt Österreich-Konzerte ab

Konstantin Wecker (78) hat seine für den 2. Dezember in Graz und den 6. Dezember in Wien geplanten Konzerte kurzfristig abgesagt. Wie der Veranstalter am Donnerstag laut Oe24 mitteilte, können die Auftritte krankheitsbedingt nicht stattfinden. Sowohl Künstler als auch Veranstalter setzen jedoch alles daran, im kommenden Jahr einen passenden Ersatztermin zu finden. Kartenkäufer haben die Wahl: Sie können ihre Tickets behalten und auf den Nachholtermin warten oder sie an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.

Parallel dazu sorgt erst kürzlich eine Enthüllung aus der Vergangenheit für Aufsehen: Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, hatte der "Genug ist nicht genug"-Interpret vor rund 15 Jahren eine Beziehung zu einer damals Minderjährigen. Über seinen Anwalt ließ er ausrichten: "Ich möchte die betroffene Frau um Entschuldigung bitten." Die Frau selbst erklärte, die Beziehung habe begonnen, als sie 16 Jahre alt war, nachdem sie den Musiker bei einem Konzert kennengelernt hatte.

Vor allem intime Chatnachrichten aus dieser Zeit sorgten für besondere Empörung. In diesen bezeichnete Konstantin die Schülerin unter anderem als "kleines Reh" und schrieb ihr, er würde "vor Geilheit fast zerspringen". Die heute 30-Jährige berichtet von anhaltenden seelischen Folgen: Sie habe Jahre gebraucht, um die Geschehnisse zu verarbeiten, und werde noch heute deswegen therapeutisch behandelt. Der Künstler ließ über seinen Anwalt erklären, er habe damals unter Alkoholabhängigkeit gelitten und die Beziehung rückblickend als "moralisch gänzlich unangemessen" erkannt.

IMAGO / Alexander Gonschior Konstantin Wecker, Musiker

IMAGO / Alexander Gonschior Konstantin Wecker, Mai 2023

IMAGO / Gonzales Photo Konstantin Wecker, Mai 2025