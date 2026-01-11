Verplappert: Jennifer Lawrence in neuem "Hunger Games"-Film

Bei Jimmy Fallon (51) ließ Maya Hawke (27) die Panem-Fans aufhorchen: In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" deutete die Schauspielerin an, dass Jennifer Lawrence (35) als Katniss Everdeen im Prequel "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" zurückkehrt. Der Auftritt lief am Donnerstag, 8. Januar, und das entscheidende Detail passierte in Sekunden: Jimmy fragte nach, ob Jennifer wirklich wieder dabei sei, Maya nickte – kurz verunsichert, dann war klar, was sie meinte. Gedreht wird derzeit in Deutschland, und Maya ist als Wiress an Bord. "Ich bin einfach so ein großer Fan von ihr", schwärmte sie in der Show über Jennifer.

Der neue Film basiert auf dem Roman von Suzanne Collins (63) und spielt 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten Kinofilms. Im Zentrum steht Haymitch Abernathy und sein tödlicher Einsatz in den 50. Hungerspielen. Mehrere Branchenberichte hatten zuletzt nahegelegt, dass neben Jennifer auch Josh Hutcherson (33) als Peeta Mellark in einem Epilog zu sehen sein könnte, während Details zu ihren Szenen weiterhin streng geheim bleiben. Maya erzählte außerdem von frostigen Drehtagen auf einem deutschen Rollfeld an der Seite von Glenn Close (78), die als Drusilla Sickle auftritt. "Es war wie zwei Grad", witzelte sie und staunte, wie unerschütterlich die Kollegin jede Böe weggesteckt habe.

Jennifer hatte sich zuletzt nicht öffentlich zu der Rückkehr geäußert, doch im Umfeld des neuen Panem-Kapitels war die Vorfreude spürbar. Josh schwärmte in einem Interview davon, wie gern er wieder mit Francis Lawrence (55), Jennifer, Liam und Woody zusammenspielen würde. Maya hob erneut hervor, wie prägend Jennifers Auftritt als Katniss für ihren eigenen Werdegang gewesen sei und wie viel ihr die Nähe zu diesem Franchise bedeute. Der Kinostart für "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" steht: Am 20. November 2026 soll der Film in die Kinos kommen. Hinter den Kulissen gilt die Rückkehr der Stars als besondere Reunion für das ehemalige Panem-Team.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards 2025

Getty Images Maya Hawke, Juni 2024

Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson und Francis Lawrence