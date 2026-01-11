Miranda Kerrs süßes Geheimnis: So eroberte sie Evan Spiegel

Miranda Kerr (42) hat verraten, wie sie Unternehmer Evan Spiegel (35) für sich gewann – mit einer SMS, die es in sich hatte. Kennengelernt haben sich die vierfache Mutter und der Snapchat-Chef 2014 bei einer schicken Veranstaltung von Louis Vuitton in Los Angeles. Damals saßen sie nebeneinander. Was mit Small Talk begann, endete mit flirty Augenblicken am Tisch – die Funken sprühten. Danach griff Miranda zum Handy und schickte ihm laut Daily Mail eine freche Nachricht mit klarer Botschaft: Wenn er sie sehen wolle, müsse er sich schon ein bisschen ins Zeug legen. Es war kein lautes Statement, aber eines, das Eindruck hinterließ – und den Ton für alles Weitere setzte. Kurz nach Bekanntwerden ihrer Beziehung erinnerte sich das ehemalige Victoria's Secret-Model in einem Interview mit dem Sydney Morning Herald daran, dass sie zunächst "gute Freunde" gewesen seien, bevor sie sich verliebt hätten.

Dank dieser kurzen, selbstbewussten Ansage zu Beginn der Romanze wurde aus dem ersten Flirt also mehr als nur ein nettes Erinnerungsfoto vom Abend. Evan behielt die Worte im Kopf, meldete sich schließlich irgendwann, und die beiden verabredeten sich erneut. Aus den unverbindlichen Treffen entstand Schritt für Schritt eine echte Beziehung. Für Miranda war die SMS kein Machtspiel, sondern eine Einladung, die Regeln offen auf den Tisch zu legen. Damals war Miranda emotional noch mit der Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Orlando Bloom (48), beschäftigt, mit dem sie drei Jahre lang von 2010 bis Oktober 2013 verheiratet gewesen war. Evan verriet später dem Wall Street Journal, dass er das Laufsteg-Model zunächst nie kontaktiert habe – aus dem schlichten Grund, dass er nicht daran glaubte, "jemals eine Chance" bei ihr zu haben.

Abseits der großen Bühne führen Miranda und Evan ein Leben, das bewusst zwischen Glamour und Alltag pendelt. Die Unternehmerin, die auf eine harmonische Familienkonstellation mit Orlando und dessen frisch getrennter Ex Katy Perry (41) setzt, betont in Gesprächen immer wieder, wie wichtig ihr klare Kommunikation und Respekt in einer Beziehung sind. Freunde beschreiben die beiden laut verschiedenen US-Medien als eingespieltes Team, das viel Zeit zu Hause verbringt und sich gemeinsame Routinen geschaffen hat. Miranda, die aus Australien stammt und ihre Karriere 1997 mit einem Model-Wettbewerb begann, pflegt zudem engen Kontakt zu ihrer Familie und bringt traditionelle Werte in das gemeinsame Leben ein, während Evan eher als ruhiger, analytischer Typ gilt. Mittlerweile sind die beiden stolze Eltern ihrer drei gemeinsamen Kinder: Hart (7), Myles (6) und Pierre (19 Monate). Sie sind ein Paar, das seine Beziehung augenscheinlich lieber privat als auf dem roten Teppich zelebriert.

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr im Mai 2022 in Beverly Hills

Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom, 2013

Getty Images Katy Perry and Miranda Kerr im Januar 2023