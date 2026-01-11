Sigourney Weaver verrät Erfolgsgeheimnis für Schauspieler

Auf der New York Comic Con gewährte Sigourney Weaver (76) einen Einblick in ihre Lebensweisheiten und gab jungen Schauspielern einen wertvollen Ratschlag an die Hand. "Die Botschaft, die ich immer vermitteln möchte, ist: Macht euch nicht so viele Sorgen. Es wird alles gutgehen. Trefft euren Einsatz, sagt die Zeilen, gebt euer Bestes und denkt nicht mehr darüber nach, wenn ihr nach Hause geht", betonte die Sci-Fi-Legende dort laut dem Magazin People.

Sigourney, bekannt durch ihre Rolle als Ellen Ripley in den ersten vier "Alien"-Filmen, sprach zudem über die neue Serie "Alien: Earth", die vor Kurzem Premiere auf Hulu feierte. Besonders angetan zeigte sie sich von der Hauptdarstellerin Sydney Chandler und deren Co-Stars, die bei ihr Erinnerungen an ihre eigene Anfangszeit weckten. Überhaupt habe die Besetzung und die Regie ihre volle Unterstützung: "Ich würde diesen jungen Schauspielern mein vollstes Vertrauen schenken. Was sie leisten, ist einfach außergewöhnlich."

Aktuell ist Sigourney in "Avatar: Fire and Ash" zu sehen, wo die Kuss-Szene zwischen ihrer Figur Kiri und dem von Jack Champion gespielten Spider für viel Gesprächsstoff sorgte. Im Interview mit Hollywood Reporter betonte die Schauspielerin, wie behutsam dieser Moment gedreht wurde. "Offensichtlich würde ich Jack, der 14 oder 15 war, im echten Leben nicht küssen", stellte sie klar. Damit am Set alles korrekt ablief, wurden altersgerechte Doubles eingesetzt. Die eigentliche Szene entstand schließlich aus getrennten Einstellungen, sodass Nähe zwar auf der Leinwand, nicht aber im realen Leben stattfand. "Ich bin froh, dass die Szene geblieben ist, denn als ich sie sah, habe ich es geglaubt", erklärte die Oscar-Preisträgerin.

Getty Images Sigourney Weaver bei der UK-Premiere von "Avatar: Fire and Ash" in London

Getty Images Sydney Chandler bei der Europapremiere von "Alien: Earth" im Barbican Centre in London

Getty Images Sigourney Weaver bei einem Meet & Greet zu "Avatar: Fire & Ash" in Mexico City