Nach Mütter-Drama: Fans nennen Meghan Trainor "Mean Girl"

Meghan Trainor (32) sorgt mit einem TikTok-Video nun für neue Diskussionen im ohnehin aufgeheizten Mütter-Drama rund um Ashley Tisdale (40) – und wird dabei von vielen Fans als "Mean Girl" abgestempelt. In dem Clip, den die Sängerin mit ihrem neuen Song "Still Don't Care" unterlegte, scrollt Meghan scheinbar ahnungslos durchs Netz und schreibt dazu: "Ich, wie ich von dem angeblichen Drama in der Müttergruppe erfahre." Der Seitenhieb folgt kurz, nachdem Ashley in einem Essay für The Cut die "toxische" Müttergruppe kritisierte, aus der sie sich zurückgezogen hatte. Viele Fans sind überzeugt, dass neben Meghan auch Hilary Duff (38) und Mandy Moore (41) involviert sind.

In den Kommentaren unter Meghans TikTok zeigen sich die Fans gespalten. "Das bestätigt Ashleys Punkt", schreibt eine Nutzerin entschlossen. Eine andere bezieht sich laut UNILAD auf die jüngsten Sticheleien von Hilarys Ehemann Matthew Koma (38): "Diese Reaktion, die Reaktion von Hilarys Ehemann und die Reaktion von Mandy sind typisch für die Highschool. Ashley hatte recht." Jedoch schlagen sich auch einige Fans auf Meghans Seite und unterstützen die Sängerin: "Warum machen alle so ein Theater? Ashley hat es öffentlich gemacht. Sie haben das Recht, sich zu verteidigen."

Ashley Tisdale schilderte zuvor in ihrem Essay, dass sie sich zunehmend von der prominenten Mütter-Clique ausgeschlossen fühlte. Besonders frustrierend sei es gewesen, dass sie nicht zu Treffen eingeladen wurde und an alte Highschool-Dynamiken erinnert wurde. Ihr Entschluss, den Ausstieg öffentlich zu machen, wurde von den übrigen vermeintlichen Mitgliedern offenbar nicht gut aufgenommen. Lediglich Meghans Ehemann Daryl Sabara (33) zeigte sich jetzt in einem Gespräch mit TMZ versöhnlich: "Hier gibt es kein Drama, ich versuche nur, die Kinder glücklich zu machen." Ob sich die Wogen bald glätten oder die Situation noch weiter eskaliert, bleibt offen.

