Diese Stars scheiterten beim "Saturday Night Live"-Casting

Donald Glover (42) und Aubrey Plaza (41) können im Hinblick auf ihre Karrieren nicht klagen. Doch beide scheiterten einst bei den Vorsprechen für die legendäre Show Saturday Night Live. Donald hatte in den Jahren 2007 und 2009 die Chance, sein Talent unter Beweis zu stellen, erhielt jedoch keine Zusage von Lorne Michaels (81). "Ich hatte Freunde, die es zu SNL geschafft haben, und damals dachte ich: Wow! Aber wenn ich es zu SNL geschafft hätte, wäre meine Karriere nie zustande gekommen", erzählte er GQ. Aubrey kam mit ihren Auftritten als "überdrehte puerto-ricanische Nachrichtenreporterin" und "pillenabhängige Hausfrau" nicht einmal bis in die finale Casting-Runde.

Donald, der als Childish Gambino Musik macht und auch als Schauspieler erfolgreich ist, verglich sich scherzhaft mit Samuel L. Jacksons (77) Figur in "Pulp Fiction", die Kugeln nur knapp überlebt. Auch das Scheitern bei anderen Projekten wie "Parks and Recreation" sieht er als Fügung: "Gott sei Dank habe ich nicht einige dieser Pilot-Folgen bekommen." Aubrey schaffte es wiederum im Lauf ihrer Karriere, als Gastgeberin zu "Saturday Night Live" zurückzukehren. Sie hat sich seither als wandlungsfähige und charismatische Schauspielerin einen Namen gemacht.

Sowohl Donald als auch Aubrey sind inzwischen weit über das Comedy-Format hinausgewachsen und haben sich eigene kreative Räume geschaffen. Donald ist als Schauspieler, Rapper und Serienschöpfer bekannt geworden und setzt in Interviews immer wieder auf Ehrlichkeit, wenn es um Rückschläge und verpasste Chancen geht. Aubrey wiederum hat sich mit ihren oft schrägen, lakonischen Figuren ein treues Publikum aufgebaut und zeigt in Gesprächen, wie sehr sie ihren eigenwilligen Humor pflegt. Diesen hat sie auch nach dem Tod ihres Mannes Jeff Baena (†47) Anfang letzten Jahres nicht verloren und richtet den Blick – wie auch Donald – auf weitere spannende Projekte, die die Zukunft für die beiden bereithalten mag.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Aubrey Plaza und Donald Glover

Getty Images Childish Gambino beim iHeartRadio Music Festival 2018 in Las Vegas

Getty Images Aubrey Plaza und Jeff Baena, Januar 2014