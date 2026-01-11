SAG Awards: Ariana Grande kritisiert Auslassung von Cynthia

Ariana Grande (32) hat sich zu den aktuellen Preisnominierungen rund um "Wicked: For Good" geäußert – und dabei vor allem ihre Schauspielkollegin Cynthia Erivo (39) und Regisseur Jon M. Chu (46) in den Mittelpunkt gestellt. Am Rande der AFI Awards in Los Angeles sprach die Sängerin mit dem Branchenmagazin Variety über die Entscheidungen der großen Verbände. Während Ariana für ihre Glinda-Rolle bei nahezu allen wichtigen Shows nominiert ist, ging Cynthia bei den SAG Awards leer aus. Auch Jon M. Chu erhielt keine DGA-Nominierung. Ariana nutzte den Moment, um beiden öffentlich den Rücken zu stärken.

"Es gibt nicht genug Blumen auf dieser Erde für Jon M. Chu", sagte Ariana dem Magazin. Sie nannte den Filmemacher einen "außergewöhnlichen Menschen und Regisseur" und ergänzte: "Dieser Film wird über Jahrzehnte geschaut werden." Über Cynthia schwärmte sie: "Cynthias Elphaba ist unbestreitbar. Cynthias Darstellung ist die wahrhaftigste, verletzlichste und wildeste Elphaba, die wir je gesehen haben, und sie wird noch Generationen lang zitiert und geliebt werden." Dann wurde Ariana persönlich: "Deshalb sage ich, dass alles Gute, das mir passiert, auch ihnen gehört. Nichts davon existiert isoliert. Wir haben uns jeden einzelnen Tag gegenseitig inspiriert. Natürlich ist es schwer – sie verdienen alle Blumen, die diese Welt hervorbringen kann."

Ariana und Cynthia standen für Wicked gemeinsam vor der Kamera. Ariana betonte wiederholt, wie sehr die Zusammenarbeit am Set sie geprägt habe. Cynthia wiederum hob in früheren Gesprächen die tiefe Verbundenheit innerhalb des Ensembles hervor. Beide Schauspielerinnen sind seit den Dreharbeiten eng befreundet. Auch Jon gilt in der Branche als Teamplayer, der Nähe zu seinen Darstellern sucht und kreative Prozesse gemeinsam denkt. Hinter den Kulissen teilten die drei immer wieder kleine Momente: Gesangsproben außerhalb der Drehzeiten, spontane Umarmungen nach schwierigen Szenen und kurze Dankesbotschaften per Nachricht, die ihren Weg in den Arbeitsalltag fanden. Auch deshalb möchte Ariana ihren Erfolg mit ihren Kollegen teilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" im Lincoln Center in New York, 17. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo, Jon M. Chu und Ariana Grande bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im März 2025