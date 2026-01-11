Das ist Fynn Lukas Kunz bei zukünftiger Partnerin wichtig

Reality-TV-Star Fynn Lukas Kunz (28) spricht offen über seine Suche nach der großen Liebe. Der Ex-Bachelorette-Gewinner verrät nun im Interview mit RTL, wie seine Traumfrau sein sollte. Ihm ist nicht wichtig, ob sie groß oder klein, blond oder brünett ist – entscheidend seien für ihn Ehrlichkeit, Humor und die Fähigkeit, Spaß am Leben zu haben. "Ich brauche eine Liebe, die Spaß macht. Jemanden, mit dem ich viel lachen kann, mit dem man Pferde stehlen und auch mal völligen Quatsch machen kann. Loyalität ist mir extrem wichtig. Sie sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen, über sich lachen können, ein Familienmensch sein und Lust haben, mit mir die Welt zu entdecken", plaudert Fynn aus und fügt hinzu: "Kurz: ein bisschen durchgeknallt, so wie ich." Seit sieben Monaten ist er Single und gibt zu, dass bisher keine Frau seine Erwartungen gänzlich erfüllt hat.

Trotz seiner Bekanntheit als Realitystar und Content Creator bevorzugt der Fitnessfan die klassische Art des Kennenlernens. "Ich lerne Menschen lieber im echten Leben kennen, komme ins Gespräch und schaue dann, ob es passt", erklärt Fynn. Sein Augenmerk richtet sich dabei vor allem auf die Augen, die für ihn Ehrlichkeit und Positivität ausstrahlen sollten. Auch wenn er optisch Persönlichkeiten wie Hailey Bieber (29) attraktiv findet, betont Fynn, dass ihm innere Werte deutlich wichtiger sind. Zwar habe er bereits einige Dates gehabt, doch die Richtige war bislang noch nicht dabei. Gleichzeitig betont er, dass er sich keinen Druck mache.

2024 hatte sich Fynn noch glücklich mit seiner neuen Partnerin Laeny gezeigt. Sogar ein Partnertattoo gab es: Ein kleines "L" fand als Erinnerung an die gemeinsame Zeit einen Platz auf Fynns Arm, während sich Laeny seine Initialen am Handgelenk verewigte. Doch ihr Liebesglück war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Juli 2025 verkündete Fynn die Trennung. "Laeny und ich sind kein Paar mehr. Wir wollten das nicht an die große Glocke hängen", schrieb er damals auf Instagram.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, TV-Bekanntheit

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Influencer

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und Laeny, Influencer