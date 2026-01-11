Charlie Heaton ist zufrieden mit "Stranger Things"-Finale

Charlie Heaton (31) hat das Finale der beliebten Serie Stranger Things als einen emotionalen Meilenstein beschrieben. Gegenüber dem Magazin People erklärte der Schauspieler am 8. Januar bei der Premiere der Serie "Industry", wie sehr ihm die Entwicklung seiner Rolle Jonathan Byers und die von Nancy Wheeler, gespielt von Natalia Dyer (28), am Herzen gelegen habe. Die beiden, die sich in der Serie gegenseitig unterstützten und zusammen durch zahlreiche Abenteuer gingen, entschieden sich in der finalen Staffel, getrennte Wege zu gehen. Charlie zeigte sich zufrieden mit dieser Wendung: "Es fühlte sich real an, und ich denke, das war wichtiger, als sie zusammen zu sehen."

Charlie hob hervor, dass die Trennungsszene besonders gut geschrieben und ehrlich gewesen sei – ein Moment, der das Wachstum der Figuren authentisch einfing. Trotz seines Wunsches, das Paar vereint zu sehen, betonte der Schauspieler, dass das Ende zur Entwicklung der Charaktere und ihrer Geschichte passe. "Sie haben so viel zusammen durchgemacht", erklärte er und fügte hinzu: "Aber die Wahrhaftigkeit dieser Entscheidung berührte auf einer neuen Ebene." Der Schauspieler erinnerte sich zudem an seinen letzten Drehtag und sprach von einem Gefühl tiefer Verbundenheit mit dem Cast. "Es wird für immer in meiner Erinnerung bleiben", schilderte er.

Im echten Leben bleibt Natalia Dyer jedoch weiterhin an seiner Seite. Die beiden Schauspieler, die im Jahr 2017 erstmals gemeinsam Schlagzeilen machten, haben seither eine solide Beziehung aufgebaut, die auch über das Ende der Serie hinaus Bestand hat. Charlie verriet, wie dankbar er dafür sei, diesen Weg gemeinsam mit Natalia zu gehen: "Man sagt Abschied von den Figuren, aber die Beziehungen, die bleiben." Das Serienfinale markiert nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels für den Schauspieler – beruflich und privat. Alle Folgen von "Stranger Things" sind weiterhin auf Netflix verfügbar.

Getty Images Charlie Heaton bei der Premiere von HBOs "Industry" Staffel 4 in New York

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Dezember 2025

Getty Images Ensemble von "Stranger Things", Dezember 2025