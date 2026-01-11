Zara Larsson kritisiert ICE: Ihr Partner hat Einreiseverbot

Zara Larsson (28) hat auf Instagram scharf gegen die US-Behörde ICE ausgeteilt – und dabei einen sehr persönlichen Grund genannt. Die Sängerin erklärte am Samstag in mehreren Storys, warum ihr Partner seit Jahren nicht an ihrer Seite in den USA sein kann. Laut Zara darf der schwedische Tänzer Lamin Holmén seit sechs Jahren nicht einreisen. Als Auslöser nennt sie eine alte Geschichte mit Weed. Ihre Botschaft richtet sich klar gegen ICE und das US-Einwanderungssystem – und macht sofort deutlich, worum es ihr geht und mit wem sie darüber spricht.

In einer weiteren Antwort auf DMs von Nutzerinnen und Nutzern erklärte sie, Lamin sei wegen einer Weed-Sache blockiert worden: "Der Grund, warum mein süßer, kluger, großzügiger, talentierter, nachdenklicher Mann nicht in die USA kann – überhaupt – seit wir vor 6 Jahren zusammen sind, ist, dass er vorbestraft ist. Ratet mal, wofür? Weed!" Dann stellte sie klar, dass die Eintragung inzwischen sogar gelöscht sei, er aber trotzdem nicht einreisen dürfe. Ihr Frust zielt auch auf die Härte bei gewaltlosen Delikten – vor allem, weil es aus ihrer Sicht "schwarze und braune Menschen" besonders treffe. Am Ende ihrer Serie wechselte der Ton zu einem versöhnlicheren Gedanken: Man müsse die Menschlichkeit bewahren, schrieb sie, "F–k ICE".

Zara und Lamin halten ihr Privatleben oft aus dem Rampenlicht, tauchen aber immer wieder in gemeinsamen Clips und Posts auf. Die Sängerin spricht in Interviews gern davon, wie sehr ihr Umfeld sie stützt, und verweist auf ihre Wurzeln in Schweden, wo Familie und Freundeskreis den Alltag prägen. Lamin arbeitet als Tänzer und Choreograf, begleitet Projekte im Studio und auf Bühnen – und ist für Zara ein fester Fixpunkt jenseits des Tourstresses. Wenn die Musikerin unterwegs ist, greifen die beiden auf lange Videochats und enge Routinen zurück, um Nähe zu halten. So erklärt sich auch, warum das Thema Einreisen für sie nicht abstrakt ist, sondern ihren Alltag als Paar spürbar prägt.

Instagram / laminalexander Zara Larsson und ihr Partner Lamin Holmén

Getty Images Zara Larsson, Sängerin

Instagram / laminalexander Lamin Holmén, Tänzer